England schlägt Vizeweltmeister Kroatien 1:0

In Gruppe D der UEFA EURO 2020 wurde England seiner Favoritenrolle im Auftaktspiel gegen Kroatien gerecht. Im Londoner Wembleystadion gewannen die "Three Lions" im zehnten Versuch ihr erstes EM-Auftaktspiel seit 1968 1:0 (0:0). Das entscheidende Tor erzielte Raheem Sterling nach sehenswerter Vorarbeit von Kalvin Phillips (57.).

Schon zu Beginn der Partie ließ sich absehen, dass England sich den Sieg im eigenen Land nicht nehmen lassen wollte. In der sechsten Minute kam Phil Foden zum ersten gefährlichen Abschluss, traf aber nur den linken Innenpfosten des kroatischen Tors. Nachdem die Kroaten das Spiel in der restlichen ersten Halbzeit beruhigten, war es in der zweiten Halbzeit dann Sterling, der die Gastgeber vor 22.500 Zuschauern in Führung schoss.

Kroatien bäumte sich noch einmal auf. Der ehemalige Frankfurter Ante Rebic traf den Ball jedoch in aussichtsreicher Position nicht richtig (65.), Marcelo Brozovic verzog volley nach einem Eckball durch Luka Modric (70.). Einen historischen Moment gab es schließlich in Minute 82: Dortmunds Jude Bellingham betrat den Platz für Harry Kane und wurde mit 17 Jahren und 349 Tagen zum jüngsten Spieler der EM-Geschichte.

[sid]