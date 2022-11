Enges Spiel: Unentschieden in Tschechien

Die U 20-Junioren haben ihr drittes Spiel der Länderspielsaison gegen Tschechien im Letní Stadion (Chomutov, Tschechien) absolviert. Die deutsche Auswahl von DFB-Trainer Hannes Wolf spielte gegen die Gastgeber vor 1512 Zuschauer*innen 2:2 (1:2).

Deutschland war von Anfang an hellwach: Bereits kurz nach dem Anstoß brachte Paul Nebel (2.) die deutsche Auswahl in Führung. Tschechien kam daraufhin besser ins Spiel und durch Denis Visinsky (33.) zum Ausgleich. Doch die DFB-Auswahl ließ sich nicht beirren und ging nach dem schnellen zweiten Treffer durch Nick Woltemade (34.) mit einer Führung in die Pause.

Tschechien mit spätem Treffer

Auch nach der Halbzeitpause blieb das DFB-Team die dominante Mannschaft, konnte sich jedoch nicht belohnen. Kurz vor Schluss traf Antonin Svoboda (86.) zum Endstand.

Am Samstag (ab 15 Uhr) geht es für die U 20 gegen Norwegen, zum Abschluss der Länderspielmaßnahme am Dienstag (ab 18 Uhr) dann gegen Portugal. Beide Spiele werden in der GGZ-Arena in Zwickau ausgetragen, hier können Tickets erworben werden.

[dfb]