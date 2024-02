Tabellenführer in Staffel Nord: Hertha BSC dominiert auch in dieser Saison

Endspurt um Tickets fürs Halbfinale

Mit dem 15. Spieltag nimmt die A-Junioren-Bundesliga an diesem Wochenende den regulären Spielbetrieb nach der Winterpause wieder auf. In allen drei Staffeln verspricht das Rennen um den Einzug in das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft viel Spannung. Es ist die letzte Saison im bisherigen Staffelsystem. Zur kommenden Spielzeit startet die neue DFB-Nachwuchsliga. DFB.de mit einem Überblick.

Nord/Nordost: Primus Hertha BSC strebt Hattrick an

Der aktuelle Staffelsieger Hertha BSC überwinterte auch in dieser Saison auf Platz eins und hat damit gute Chancen auf die Titelverteidigung in der Staffel Nord/Nordost. Das Team von Trainer Oliver Reiß, das am Samstag (ab 13 Uhr) mit einer Auswärtspartie beim FC Hansa Rostock in das neue Fußballjahr startet, hat nach 14 Spieltagen 35 Punkte auf dem Konto und musste bislang lediglich eine Niederlage (1:2 beim VfL Wolfsburg) hinnehmen.

Die von Daniel Bauer betreuten "Wölfe" (31 Zähler) sind auch der erste Verfolger des Spitzenreiters, dicht gefolgt vom zweiten Hauptstadtklub 1. FC Union Berlin (27 Punkte, ein Spiel weniger). Während der VfL am Samstag (ab 13 Uhr) den SV Werder Bremen empfängt, steht für Union ab 13.30 Uhr das Verfolgerduell beim Tabellenvierten SG Dynamo Dresden (24 Zähler) auf dem Programm. Nur vier Tage später (Mittwoch, 7. Februar, 13 Uhr) empfangen die "Eisernen", deren Trainer Marco Grote vor der Winterpause kurzzeitig auch bei den Union-Profis ausgeholfen hatte, dann Hertha BSC zum Topspiel.

Sollten sich die Herthaner zum dritten Mal in Folge und zum sechsten Mal insgesamt seit der Einführung der A-Junioren-Bundesliga (ab der Saison 2003/2004) den Titel in der Staffel Nord/Nordost sichern, dann könnte es übrigens zu einem Wiedersehen mit Borussia Dortmund kommen. Im Halbfinale um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft (ab 15. Mai) muss der Nord/Nordost-Meister zunächst beim West-Titelträger antreten. Im Vorjahr mussten sich die Berliner dem BVB ebenfalls im Halbfinale geschlagen geben (0:4, 1:0). In der zweiten Paarung werden sich der West-Vizemeister und der Tabellenerste der Staffel Süd/Südwest gegenüberstehen. Das Endspiel ist für den 2. Juni geplant.

West: Topspiel Schalke 04 gegen Köln live auf DFB-TV

Erneut zwei Teilnehmer an der Endrunde um die nationale U 19-Krone stellt die West-Staffel. Genau wie für Hertha BSC im Nord/Nordosten ist auch für Ligaprimus Borussia Dortmund in dieser Saison der dritte Staffelsieg nacheinander und die sechste West-Meisterschaft insgesamt möglich. Die Bestmarke des "Erzrivalen" FC Schalke 04 (sieben Titel in der West-Staffel) wird allerdings definitiv bestehen bleiben.

Die Mannschaft von BVB-Trainer Mike Tullberg, die zwölf ihrer 13 Partien gewann und nur beim MSV Duisburg (1:3) unterlag, hat sich mit 36 Punkten schon ein Polster auf die Konkurrenz zugelegt und außerdem noch eine Nachholpartie in der Hinterhand. Am Samstag (ab 13 Uhr) geht es zunächst zu Aufsteiger Alemannia Aachen. Bayer 04 Leverkusen belegt vor seinem Auftaktspiel am Samstag (ab 11 Uhr) beim VfL Bochum mit 30 Zählern den zweiten Tabellenplatz, hat allerdings auch schon ein Spiel mehr bestritten als der drittplatzierte FC Schalke 04 (27 Punkte). Für die "Knappen" beginnt der Saisonendspurt gleich mit einem Topspiel, wenn am Sonntag (ab 11 Uhr, live bei DFB-TV) der DFB-Pokalsieger und Tabellenfünfte 1. FC Köln (21 Zähler) in Gelsenkirchen zu Gast ist. Im Rennen um die Spitzenplätze liegt Borussia Mönchengladbach (25 Punkte) mit Trainer und Ex-Bundesligaprofi Oliver Kirch als Tabellenvierter in Lauerstellung.

Mit neuen Trainern nehmen Fortuna Düsseldorf und der MSV Duisburg den Saisonendspurt in Angriff. Weil Jens Langeneke bei der Fortuna die U 23 in der Regionalliga West übernahm, verpflichteten die Landeshauptstädter Engin Vural, der zuvor viele Jahre die U 19 des MSV betreut hatte, zwischenzeitlich auch zu den Drittligaprofis aufgerückt war. Vurals Nachfolge bei den "Zebras" trat Marcus Jahn (zuvor Chemnitzer FC) an. Er gibt sein Debüt am Sonntag (ab 13 Uhr) im Heimspiel gegen den SC Verl, während die Fortuna ab 13.30 Uhr beim Nachwuchs des SC Paderborn 07 gastiert.

Süd/Südwest: Für TSG Hoffenheim ist noch Double drin

Die U 19 der TSG Hoffenheim, die sich zuletzt in der Saison 2017/2018 die Meisterschaft in der Staffel Süd/Südwest gesichert hatte, startet mit guten Titelchancen in das neue Fußballjahr. Unter Trainer Tobias Nubbemeyer brachten die Kraichgauer in ihren ersten 14 Saisonspielen 34 Punkte auf ihr Konto und führen damit vor Eintracht Frankfurt (30 Zähler) die Tabelle an. Auf Rang drei lauert der von Trainerin Sabrina Wittmann betreute FC Ingolstadt 04 (26), der noch eine Begegnung weniger absolviert hat als die Konkurrenten.

Gleich zum Ligastart wartet auf Tabellenführer Hoffenheim ein Spitzenspiel, denn am Samstag (ab 14 Uhr) steht das badische Derby beim viertplatzierten Karlsruher SC (24 Punkte) auf dem Programm. Die TSG hat sogar noch die Chance auf das historische Double, das bisher noch nie einem Verein im A-Junioren-Bereich gelang. Im Halbfinale um den DFB-Pokal geht es Mitte März zum aktuellen Deutschen Meister 1. FSV Mainz 05. In der zweiten Partie stehen sich der FC Schalke 04 und Rekordpokalsieger SC Freiburg gegenüber, dessen U 19 aktuell in der Oberliga Baden-Württemberg an den Start geht.

Die Mainzer A-Junioren, die auch in der UEFA Youth League noch im Rennen sind und dort am kommenden Dienstag, 6. Februar (ab 18 Uhr), in dem mit mehr als 7000 Zuschauer*innen ausverkauften Bruchwegstadion gegen den FC Barcelona um den erstmaligen Einzug in das Achtelfinale kämpfen werden, müssen künftig zumindest in der Liga auf ihren Meistertrainer verzichten. Benjamin Hoffmann rückte als Nachfolger des neuen FSV-Cheftrainers Jan Siewert zur U 23 (Regionalliga Südwest) auf. Beim jüngsten 2:0-Testspielsieg gegen 1. FC Köln wurde das Team deshalb vom bisherigen Hoffmann-Assistenten und Ex-Bundesligaprofi Christof Babatz betreut. Am Samstag (ab 11 Uhr) kommt es für die Mainzer, die aktuell mit 24 Punkten Platz fünf belegen, im ersten Punktspiel nach der Winterpause zum Duell mit dem Tabellendritten FC Ingolstadt 04.

[mspw]