Endspurt im spannenden Abstiegskampf: Die Faktenlage am 21. Spieltag

"Fokus.Frauen." Das ist die Überschrift der DFB Women's Week, die rund um das DFB-Pokalfinale in Köln vom 12. bis 21. Mai 2023 stattfindet. Dabei sollen durch aufeinander abgestimmte Maßnahmen von der Basis bis in die Spitze Frauen in den Fokus gerückt und die volle Aufmerksamkeit auf die Themen Frauenfußball und Frauen im Fußball gelegt werden.

Kurz vor dem großen Saisonfinale ist in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga vor allem im Abstiegskampf Hochspannung geboten: Noch steht nicht fest, wer dem 1. FFC Turbine Potsdam in die 2. Frauen-Bundesliga folgen muss. Tatsächlich können zwei Spiele vor dem Saisonende noch fünf Mannschaften den 11. Platz belegen und dadurch absteigen. Eine vorzeitige Entscheidung muss es am 21. Spieltag daher noch nicht zwangsläufig geben – allerdings können mehrere Teams den Klassenerhalt an diesem Wochenende aus eigener Kraft schaffen. DFB.de mit dem Faktencheck zur Ausgangslage.

Bayern so gut wie Meister: Nach der 0:4-Niederlage des VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt ist der Kampf um die deutsche Meisterschaft nahezu entschieden. Aufgrund des Vorsprungs von vier Punkten auf die Wölfinnen kann sich der FC Bayern München mit einem Auswärtssieg gegen Bayer 04 Leverkusen einen Spieltag vor Schluss eigenständig zum Meister krönen. Bei einer Niederlage des VfL Wolfsburg gegen den SV Meppen am Vortag würde die Meisterschale sogar noch früher und ohne eigenes Zutun der Tabellenführerinnen nach Bayern gehen. Für die Münchenerinnen wäre es der fünfte Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Frankfurt steht vor UWCL-Qualifikation: Aufgrund des Vorsprungs von mittlerweile sechs Punkten auf die TSG 1899 Hoffenheim, die sich am vergangenen Spieltag dem FC Bayern knapp mit 0:1 geschlagen geben musste, ist der dritte Platz für Eintracht Frankfurt zum Greifen nah. Gelingt der Eintracht in den Spielen gegen Potsdam oder Meppen ein Punktgewinn, wäre der Einzug in die Qualifikationsphase der UEFA Women’s Champions League zum zweiten Mal in Folge perfekt.

Kampf um den Klassenerhalt: Am 21. Spieltag könnten mehreren Vorentscheidungen im Kampf um den Klassenerhalt fallen – unter Umständen kann es aber auch erst ganz am Ende zum großen Showdown kommen. Während der 1. FC Köln im Zugzwang und gleichzeitig auf Patzer von Duisburg, Meppen, Bremen oder Essen angewiesen ist, haben letztere (Bremen und Essen) den Klassenerhalt selbst in der Hand und können mit einem Punktgewinn am kommenden Wochenende das Ticket für die Saison 2023/24 in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga lösen. Gewinnen die Kölnerinnen ihr Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg nicht, stünde der Klassenerhalt für Essen und Bremen ohne eigenes Zutun fest. Mit einem Vorsprung von jeweils zwei Punkten auf den Abstiegsplatz stehen die Duisburgerinnen und Meppenerinnen etwas mehr unter Druck – mit einem Sieg gegen Essen respektive Wolfsburg könnten allerdings beide Teams den Klassenerhalt klarmachen – solange Köln nicht gewinnt. Die Rheinländerinnen rangieren derzeit mit 15 Punkten auf dem vorletzten Platz und wären endgültig abgestiegen, wenn Meppen oder Duisburg ihr Partien gewinnen und das eigene Spiel verloren ginge.

Torjägerinnen-Kanone: In der Saison 2022/23 wird die Torschützenkönigin der FLYERALARM Frauen-Bundesliga bereits zum 20. Mal mit der kicker Torjägerinnenkanone ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr sicherte sich Lea Schüller vom FC Bayern München mit nur 16 Toren diesen Titel – nie benötigte eine Spielerin weniger Tore für die Kanone. Aktuell steht die Kapitänin des VfL Wolfsburg, Alexandra Popp, zwei Spiele vor Schluss mit 15 Toren auf Platz 1 der Rangliste. Auf Platz zwei folgen die Frankfurterin Lara Prasnikar und die Titelverteidigerin Lea Schüller mit 12 Toren.

