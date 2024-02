"Endspiel" um Olympia in den Niederlanden live im TV und Stream

Das Spiel um Platz drei in der UEFA Women's Nations League ist ein Finale um das Olympiaticket: Nur die Siegerinnen der Partie zwischen den Niederlanden und den DFB-Frauen am Mittwoch (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in Heerenveen sichern sich einen Startplatz für die Olympischen Sommerspiele in Paris. DFB.de mit den Fakten und Infos zum Duell gegen "Oranje" im FAQ.

Wo ist das Spiel gegen die Niederlande live zu sehen?

Nachdem die ARD die Halbfinalbegegnung in Frankreich (1:2) übertragen hatte, ist nun das ZDF am Zug. Der Sender zeigt die Partie zur Primetime live im linearen TV und in seiner Mediathek im Livestream. Der Anpfiff ertönt um 20.45 Uhr, auf Sendung geht's aber schon um 20.15 Uhr. Sven Voss moderiert gemeinsam mit Expertin Kathrin Lehmann. Kommentator des Spiels ist Gari Paubandt.

Wer fährt zu den Olympischen Spielen?

Es ist ganz einfach: Die Gewinnerinnen des Spiels um Platz drei zwischen den Niederlanden und Deutschland nehmen im Sommer an den Olympischen Spielen in Paris teil, die unterlegene Mannschaft wird bei dem Turnier nicht dabei sein. Die beiden Finalisten der Nations League, also Frankreich und Weltmeister Spanien, haben sich durch ihre Siege im Halbfinale bereits zwei der drei europäischen Olympiastartplätze gesichert, wobei die "Equipe Tricolore" als Olympia-Ausrichterland ohnehin sicher qualifiziert gewesen wäre.

Wer steht bei Final Four im DFB-Kader?

Bundestrainer Horst Hrubesch hat in seinen Kader für das Final Four der Nations League insgesamt 23 Spielerinnen berufen. Erstmals nominiert wurde Vivien Endemann vom VfL Wolfsburg. Abwehrspielerin Pia-Sophie Wolter von Eintracht Frankfurt ist nach längerer Zeit wieder im Kreis der Frauen-Nationalmannschaft dabei. Lena Oberdorf vom VfL Wolfsburg und Lea Schüller vom FC Bayern München kehrten zurück ins DFB-Aufgebot, nachdem sie die vergangenen Nations-League-Spiele gegen Dänemark und Wales verletzungsbedingt verpasst hatten. Beide kamen bei der knappen Niederlage gegen Frankreich von Beginn an zum Einsatz.

Wie ist die Bilanz gegen die Niederlande?

Die Bilanz gegen die Niederlande ist nach wie vor sehr gut. Von insgesamt 21 bisherigen Duellen gewann das DFB-Team, fünf Partien endeten mit einem Unentschieden, nur dreimal ging man unterlegen vom Rasen. Auch das bislang letzte Aufeinandertreffen in der niederländisch-deutschen Grenzstadt Sittard am 7. April 2023 entschied Deutschland knapp mit 1:0 für sich.

Was sagt Horst Hrubesch vor dem Spiel?

"Es wird gegen die Niederlande nicht leichter und eine interessante Partie werden. Wir wollen das Spiel selbst machen und entscheiden. Wir wissen, was wir können und wir wissen auch, was wir nicht können. Wir müssen an die zweite Halbzeit aus dem Frankreich-Spiel anknüpfen."

Wie haben die DFB-Frauen bisher bei Olympia abgeschnitten?

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft belegt im olympischen Medaillenspiegel den zweiten Platz hinter der USA. 2016 holte das Team der damaligen Bundestrainerin Silvia Neid in Rio de Janeiro durch ein 2:1 im Endspiel gegen Schweden erstmals die Goldmedaille. Mit Platz drei 2000 in Sydney, 2004 in Athen und 2008 in Peking landete Deutschland zuvor einen Bronze-Hattrick.

1996 war das DFB-Team in Atlanta bei der Erstaustragung des olympischen Frauenfußball-Turniers in der Vorrunde ausgeschieden. Für Olympia 2012 in London konnte sich Deutschland durch das Viertelfinal-Aus bei der Heim-WM 2011 erstmals nicht für die Olympischen Spiele qualifizieren. Auch beim olympischen Fußballturnier 2021 in Peking war die deutsche Mannschaft durch den vorangegangenen Viertelfinal-K.o. bei der WM 2019 in Frankreich nicht dabei.

[dfb]