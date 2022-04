Endspiel um die Endrunde

Zwei aus drei: In der Staffel West der B-Junioren-Bundesliga liefern sich die U 17-Teams von Schalke 04, Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach kurz vor dem Saisonende ein enges Rennen um die Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Am Samstag (ab 13 Uhr) stehen sich die Fortuna und die "Fohlen" im direkten Duell gegenüber. Das Spiel der Woche im DFB.de-Faktencheck.

Der Stand der Dinge: Bei den Saisonverläufen von Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach lassen sich einige Parallelen erkennen. Die Fortuna legte nach ihrem spielfreien Wochenende zum Saisonstart mit einem 5:0 gegen Arminia Bielefeld los. Die Gladbacher setzten sich 5:0 gegen Bayer 04 Leverkusen durch. Beide Mannschaften ließen in den sechs Partien danach jeweils Siege folgen. Erst im jeweils achten Meisterschaftsspiel ließen die beiden Endrundenanwärter etwas Zählbares liegen. Zunächst unterlag die Borussia dem FC Schalke 04 (0:1), während die Düsseldorfer gegen Fortuna Köln (4:2) als Sieger hervorgingen. Dann trennte sich die Fortuna 0:0 von den "Königsblauen" und die "Fohlen" setzten sich 2:1 beim SC Paderborn 07 durch. Zur Winterpause lagen die Gladbacher mit einem Polster von fünf Punkten - allerdings auch zwei absolvierten Partien mehr - vor der Fortuna. Da die Düsseldorfer am 13. Spieltag beim 1. FC Köln (1:5) das Nachsehen hatten, sah es zunächst so aus, als würde Gladbach mit einem Vorteil in den Saisonendspurt gehen. Da die "Fohlen" jedoch aus ihren beiden zurückliegenden Begegnungen beim 1. FC Köln (0:1) und gegen Borussia Dortmund (1:1) nicht als Sieger hervorgingen, änderten sich die Vorzeichen. Die Düsseldorfer belegen zwei Spieltage vor Schluss wegen der um fünf Treffer schlechteren Tordifferenz punktgleich mit dem FC Schalke 04 den zweiten Rang. Drei Zähler dahinter folgt Borussia Mönchengladbach. Das heißt: Die Fortuna hat im Derby den ersten "Matchball", wäre bei einem Sieg am Ziel.

Die Trainer: Ex-Profi Jens Langeneke ist schon seit mehr als vier Jahren bei der U 17 von Fortuna Düsseldorf als Trainer tätig. Der 45-Jährige, der für die Fortuna insgesamt 216 Spiele (32 Tore) absolvierte, ließ seine aktive Karriere in der Saison 2015/2016 in der Regionalliga West bei der Düsseldorfer U 23 ausklingen. In Erinnerung bleibt Langeneke vor allem als eiskalter Elfmeterschütze. In der Saison 2010/2011 war der gebürtige Lippstädter als Verteidiger mit acht Toren, darunter sieben verwandelte Strafstöße sogar, der erfolgreichste Torschütze der Fortuna-Profis. In der folgenden Spielzeit 2011/2012 verwandelte er allein in der Hinrunde erneut sieben Elfmeter. Seit dem 1. Juli 2017 trainiert Jens Langeneke die U 17 und spielt mit seinem Team aktuell seine bislang beste Saison. Im April 2018 sprang er zwischenzeitlich für acht Partien als Interimstrainer bei der zweiten Mannschaft ein. Bei der U 17 von Borussia Mönchengladbach steht seit Mitte Oktober ein "Urgestein" an der Seitenlinie. Eugen Polanski wurde von 1994 bis 2004 selbst im Nachwuchs der "Fohlen" ausgebildet und startete bei der Borussia auch seine Profikarriere. Der 36-Jährige absolvierte während seiner aktiven Laufbahn insgesamt 254 Partien in der Bundesliga. Seit Sommer 2019 betreute der ehemalige polnische Nationalspieler als "Talente-Manager" ausgewählte Spieler der U 17 und der U 19. Mitte Oktober trat Polanski dann die Nachfolge des zum Drittligisten MSV Duisburg gewechselten Hagen Schmidt an.

Die Torjäger: Mit 44 Treffern nach 14 Begegnungen stellt Fortuna Düsseldorf die torgefährlichste Offensive in der West-Staffel. In der individuellen Rangliste reicht es für Alexander Holl (zehn Treffer) und David Widlarz (neun) zu den Plätzen drei und vier der Torschützenliste. Erfolgreicher als das Düsseldorfer Duo war neben dem Führenden Mohammad Mahmoud (VfL Bochum/17 Tore) nur David Osaro Arize von Borussia Mönchengladbach. Der Mittelstürmer benötigte für seine 13 Treffer lediglich 13 Einsätze. Die insgesamt 39 Treffer von Borussia Mönchengladbach bedeuten nach der Fortuna sowie dem FC Schalke 04 und dem VfL Bochum (beide 41) die viertbeste Ausbeute.

Die Bilanz: Als Gründungsmitglieder in der West-Staffel der B-Junioren-Bundesliga standen sich die U 17-Teams von Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach bereits 20-mal in einem Meisterschaftsduell gegenüber. Mit 14 Siegen und drei Unentschieden spricht die Bilanz klar für die "Fohlen". Nur dreimal konnte die Fortuna ein rheinisches Derby für sich entschieden. Zuletzt war das am 21. April 2018 der Fall (3:1). Seitdem gab es wieder vier Niederlagen in Serie. So war es auch beim bislang jüngsten Aufeinandertreffen in der Saison 2019/2020. Luca Barata, Cameron Arnold, Moustafa Ashraf Moustafa und Yassir Atty (alle jetzt für die Gladbacher U 19 am Ball) ließen die Borussia beim torreichen 4:3 jubeln. Die Düsseldorfer Treffer gingen auf das Konto von Nils Gatzke (eigene U 19), Kieran Boßhammer (SC Velbert U 19) und Simon Ludwig (eigene U 19).

Die Stimmen: "Es kribbelt ein bisschen mehr als sonst, weil beide Mannschaften einen großen Schritt in Richtung der Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft machen können", sagt Fortuna-Trainer Jens Langeneke gegenüber DFB.de. "Wir haben drei Punkte mehr auf dem Konto, so dass die Borussia gegen uns unbedingt gewinnen muss. Ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe." Eugen Polanski, U 17-Trainer von Borussia Mönchengladbach, meint im Gespräch mit DFB.de: "Es ist schon etwas ärgerlich, dass wir durch die Niederlage in Köln und das Unentschieden gegen Dortmund eine noch bessere Ausgangsposition verpasst haben. Wir haben aber immer noch alles in der eigenen Hand. Wir haben eine richtig gute Truppe, die sich toll entwickelt hat. Die Jungs wollen in jedem Training den nächsten Schritt gehen. Mit Fortuna Düsseldorf kommt ein dickes Brett auf uns zu. Wir werden an die 100 Prozent gehen müssen, um bestehen zu können."

Die personelle Situation: Borussia Mönchengladbach muss ohne Daniel Aserov auskommen. Der 16 Jahre alte Angreifer hatte sich im Heimspiel gegen Borussia Dortmund (1:1) eine Gelb-Rote Karte eingehandelt und fehlt nun gesperrt. Bei Fortuna Düsseldorf kann Trainer Jens Langeneke voraussichtlich auf seine Bestbesetzung zurückgreifen.

[mspw]