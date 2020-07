Endrunde der Deutschen Futsal-Meisterschaft 2019/2020 ausgelost

Nach dem Beschluss des DFB-Präsidiums zur Verlängerung der Futsal-Saison 2019/2020 hat der DFB-Spielausschuss in der vergangenen Woche über den Modus der Deutschen Futsal-Meisterschaft entschieden. Gespielt werden soll an vier Tagen im Zeitraum 13. bis 16. August 2020 an einem zentralen Ort im Turniermodus mit zwei Vorrundenpartien und anschließendem Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Die Spiele werden als Einzelspiele durchgeführt. Eine finale Bestätigung der Durchführung wird nach Rücksprache mit den lokalen Behörden Anfang August erfolgen.

Die heutige Auslosung ergab folgende Partien:

Donnerstag, 13. August

Vorrundenpartie 1 (11.00 Uhr): SSV Jahn 1889 Regensburg Futsal – TSG 1846 Mainz-Bretzenheim

Vorrundenpartie 2 (14.00 Uhr): FC Fortis Hamburg – Futsal Panthers Köln

Freitag, 14. August

Viertelfinale 1 (11.00 Uhr): MCH Futsal Club Bielefeld-Sennestadt – HSV Panthers

Viertelfinale 2 (12.00 Uhr): Sieger Vorrunde 1 - FC Meisenheim

Viertelfinale 3 (15.00 Uhr): Sieger Vorrunde 2 – VfL 05 Hohenstein-Ernstthal

Viertelfinale 4 (16.00 Uhr): 1894 Berlin - TSV Weilimdorf

Samstag, 15. August

Halbfinale 1 (15.00 Uhr): Sieger Viertelfinale 1 – Sieger Viertelfinale 2

Halbfinale 2 (16.00 Uhr): Sieger Viertelfinale 3 – Sieger Viertelfinale 4

Sonntag, 16. August

Finale (14.00 Uhr): Sieger Halbfinale 1 – Sieger Halbfinale 2

[tb]