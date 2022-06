eNationalmannschaft für FIFAe Nations Cup qualifiziert

Die deutsche eNationalmannschaft hat sich durch den Erfolg bei den Playoffs für den FIFAe Nations Cup 2022 in Kopenhagen qualifiziert. Das Duo Mustafa "xMusti19" Cankal und Umut "RBLZ_Umut" Gültekin sowie Coach Matthias "STYLO" Hietsch waren für Deutschland aktiv.

Der FIFAe Nations Cup in Kopenhagen findet Ende Juli statt. Dann messen sich die besten eNationalmannschaften miteinander und spielen um den Titel der besten Landesauswahl im FIFA-eSport. In den Playoffs waren die 20 europäischen Nationen in vier Gruppen mit je fünf Teams eingeteilt, wovon sich am Ende elf Teams für die Endrunde qualifizierten. Dazu kommt noch Dänemark, die als Gastgeber automatisch für den FIFAe Nations Cup qualifiziert sind, sowie zwölf eNationalmannschaften von den anderen Kontinenten.

Die Mission WM-Qualifikation begann am Donnerstag mit dem Hinspiel-Duell gegen Finnland. Das deutsche Duo schaffte den erhofften positiven Einstieg und sicherte sich durch ein 1:0 die ersten drei Punkte. Der erste kleinere Dämpfer folgte aber auf dem Fuß. Das Hinspiel gegen Portugal ging mit 1:2 verloren. Es sollte eine von nur zwei Niederlagen in der Gruppenphase bleiben. Es folgten ein Sieg gegen Polen und ein Unentschieden gegen die Nachbarn aus den Niederlanden. In die Rückspiele startete Deutschland wieder stark und besiegte Finnland ein zweites Mal. Bis zum Ende der Gruppenphase blieb der eNationalmannschaft zwar ein weiterer Sieg verwehrt, doch sicherte sich das Duo mit zwei Unentschieden gegen Portugal und Polen sowie einer Niederlage gegen die Niederlande trotzdem den Einzug in die K.o.-Phase. Mit zwölf Punkten beendete Deutschland die Gruppenphase auf Tabellenplatz zwei.

Erst direkte Qualifikation, dann Vize-Europameister

Mit der K.o.-Phase gingen die Playoffs für Deutschland weiter. Im Viertelfinale wartete mit Österreich ein weiterer Nachbar. Nach einem 1:0 im ersten Spiel, reichten Cankal und Gültekin ein Unentschieden im zweiten Spiel zum Weiterkommen. Jetzt stand die eNationalmannschaft unmittelbar vor der Qualifikation für den FIFAe Nations Cup. Dafür brauchte es einen Erfolg gegen Spanien im Viertelfinale. Die Südeuropäer schlugen überraschend den Weltranglistenzweiten aus Israel und wollten selbst den Einzug ins Nationenturnier schaffen. Nach einem 1:1 im ersten Spiel besiegten Cankal und Gültekin die Spanier im zweiten Spiel knapp 1:0.

Damit war die vorzeitige Qualifikation gesichert. Im Halbfinale traf Deutschland wieder auf Polen. Im dritten Nachbarschaftsduell der Playoffs drehte das Duo nochmal auf uns zog mit insgesamt 6:1 ins Finale ein. Im Duell um die Europameisterschaft und den Playoff-Gesamtsieg traf Deutschland wieder auf Portugal. Nach einem 0:0 im ersten Spiel unterlagen Cankal und Gültekin den Portugiesen am Ende zwar 2:3, aber beide dürfen sich über eine starke Leistung bei den Playoffs, die direkte WM-Qualifikation und die inoffizielle Vize-Europameisterschaft freuen.

[dfb]