Emre Can ist "Nationalspieler des Jahres"

Emre Can ist von den Usern mit großer Mehrheit zum Nationalspieler des Jahres 2023 gewählt worden. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund bestritt unter dem ehemaligen Bundestrainer Hansi Flick im vergangenen Jahr sechs Spiele und wurde auf der "Sechs" sowie in der Innenverteidigung eingesetzt. Auf Can entfielen beim Voting des Fan Club Nationalmannschaft insgesamt 64,6 Prozent der mehr als 49.000 Stimmen.

Den zweiten Platz sicherte sich mit 11,7 Prozent sein Dortmunder Mannschaftskollege Niclas Füllkrug, der im vergangenen Jahr in der Nationalmannschaft auf sieben Länderspieltreffer kam, Dritter wurde Vorjahressieger Jamal Musiala vom FC Bayern München mit 9,4 Prozent.

Der Fan Club Nationalmannschaft und DFB.de gratulieren Emre Can und bedanken sich bei allen Teilnehmenden fürs Mitmachen!

[dfb]