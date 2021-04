Can: "Das Spannende am DFB-Pokal ist, dass du dir keine Aussetzer erlauben darfst"

Emre Can: "Der Respekt vor Kiel ist da"

Emre Can träumt vom DFB-Pokalfinale in Berlin. Doch vorher muss der 32-malige deutsche Nationalspieler mit Borussia Dortmund im Halbfinale den Zweitligisten Holstein Kiel aus dem Weg räumen. Im DFB.de-Interview spricht der 27 Jahre alte Defensivallrouder mit Mitarbeiter Tobias Gonscherowski über das Halbfinale am Samstag (ab 20.30 Uhr, live in der ARD und bei Sky) und die Faszination DFB-Pokal.

DFB.de: Emre Can, was macht für Sie die Faszination am DFB-Pokal aus?

Emre Can: Ich habe noch nie ein DFB-Pokalfinale gespielt, ich stand in Berlin beim Finale noch nie selbst auf dem Platz. Aber ich gehörte damals 2013 in meiner Zeit beim FC Bayern München dem Team an und war in Berlin im Stadion. Ich weiß, was das Finale in Deutschland bedeutet. Es ist ein sehr wichtiger Pokal. In anderen Ländern wird der Pokalwettbewerb nicht immer so ernst genommen - in Deutschland dagegen schon sehr.

DFB.de: Wie bewerten Sie die Chancen, mit Borussia Dortmund in dieser Saison den Titel zu gewinnen?

Can: Wir stehen im Halbfinale und wollen nach Berlin, um das Ding zu gewinnen. Wir haben gute Chancen. Das Finale im Olympiastadion ist auf jeden Fall eine geile Sache.

DFB.de: Welche besonderen Erlebnisse verbinden Sie persönlich mit dem DFB-Pokal?

Can: Ich erinnere mich an das Triple mit den Bayern und die Feier mit den Fans danach. Die Stimmung war in Berlin immer super. Schade, dass in diesem Jahr keine Fans dabei sein dürfen. Das Spannende am DFB-Pokal ist, dass du dir keine Aussetzer erlauben darfst, sonst bist du raus. Für uns ist es in dieser Saison im Pokal bisher sehr gut gelaufen. Deshalb stehen wir im Halbfinale.

DFB.de: Was haben Sie spontan gedacht, als Sie erfahren haben, dass Zweitligist Kiel der Halbfinalgegner des BVB sein wird?

Can: Es hätte noch schwerer kommen können. Aber man darf Holstein Kiel natürlich auf keinen Fall unterschätzen. Die Mannschaft hat Bayern München aus dem Wettbewerb geworfen. Die Kieler haben eine sehr gute Mannschaft, die wir nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen. Der Respekt vor Kiel ist da. Es wird sicher nicht einfach, aber wir wissen auch, was wir können. Wir sind Borussia Dortmund. Wir müssen mehr auf uns schauen und versuchen, unsere Leistung abzurufen. Dann werden wir hoffentlich als Sieger vom Platz gehen.

DFB.de: Ein Elfmeterschießen will der BVB sicherlich vermeiden. Kiel ist heuer schon zweimal im finalen Shoot-out weitergekommen....

Can: Na klar, das können sie. Wir wollen das Spiel in 90 Minuten gewinnen. Aber wenn es trotzdem zum Elfmeterschießen kommen sollte, werden wir versuchen, es auf diese Weise zu entscheiden.

DFB.de: Wie wichtig wäre der DFB-Pokalsieg für Borussia Dortmund, um am Ende von einer guten Saison zu sprechen?

Can: Perfekt wäre es, wenn wir den Pokal gewinnen und uns für die Champions League qualifizieren. Der Pokal ist ein wichtiger Titel und wäre eine ganz tolle Sache. Wir werden alles geben, um ihn nach Dortmund zu holen.

