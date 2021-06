Emil Forsberg schießt Schweden zum Sieg

In Gruppe E der UEFA EURO 2020 übernahm Schweden durch ein 1:0 (0:0) gegen die Slowakei den ersten Platz. Schweden ist nach dem 0:0 gegen Spanien weiterhin gegentorlos bei der EURO, die Slowakei gewann ihr Auftaktspiel 2:1 gegen Polen und fiel durch die Niederlage auf Platz zwei. Gewinnt Spanien Samstag (ab 21 Uhr, live im Ersten und bei MagentaTV) gegen Polen, überholen die Spanier die Slowakei jedoch vor dem abschließenden Spieltag.

Nachdem die Slowakei in einer ersten Halbzeit ohne sportliche Höhepunkte noch 61 Prozent Ballbesitz hatte, hatte Schweden in der 59. Minute die erste Großchance der Partie: Sebastian Larsson flankte den Ball von der rechten Seite punktgenau auf den Kopf von Bremens Ludwig Augustinsson, aber dessen Kopfball parierte Martin Dubravka trotz der Platzierung entgegen seiner Laufrichtung. Der Kopfball leitete eine kleine Serie an Chancen für Schwedens Alexander Isak ein, die aber allesamt nicht den Weg in das Tor fanden. Erst köpfte der Stürmer nach einer Ecke am Tor vorbei (60.), dann blockte Milan Skriniar seinen Fernschuss (61.) und wenig später landete sein Kopfball auf dem Tornetz (67.).

In der 71. Minute war es wieder Isak, der sich gegen die gesamte slowakische Hintermannschaft durchsetzte, Dubravka stoppte seinen Schuss auf das kurze Eck jedoch. Wenig später kam der bis dahin starke Dubravka gegen den Mainzer Robin Quaison einen Tick zu spät und verursachte so einen Foulelfmeter. Diesen verwandelte Leipzigs Emil Forsberg im rechten unteren Eck (77.) zum schwedischen Sieg.

[sid]