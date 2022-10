EM-Vorrunde: U 21 gegen Tschechien, England und Israel

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde der EM 2023 in Rumänien und Georgien in Gruppe C auf die Tschechische Republik, England und Israel. Dies geht aus der Auslosung hervor, die am frühen Abend im Athenäum in der rumänischen Hauptstadt Bukarest vorgenommen wurde. Gespielt wird vorerst in Georgien.

Die deutsche Mannschaft startet am 22. Juni mit der Partie gegen Israel in Kutaisi in das Turnier, bevor es am 25. Juni in Batumi gegen die Tschechische Republik geht. Den Abschluss der Vorrunde bildet der Klassiker gegen England am 28. Juni erneut in Batumi.

Di Salvo: "Eine schwere Gruppe"

"Es ist eine gute und schwere Gruppe", sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo, der die EM-Trophäe als Coach des Europameister von 2021 vor der Auslosung auf der Bühne präsentieren durfte. "Wir haben bei unserer Niederlage im September gesehen, dass England ein schwerer und interessanter Gegner ist, der uns alles abverlangen wird. Gegen Israel haben wir beide Spiele in der EM-Qualifikation nur knapp gewonnen. Das hat gezeigt, wie schwierig es ist, Israel zu schlagen. Tschechien hat sich in seiner Gruppe hinter England qualifiziert und beide Duelle nur knapp verloren. Auch das wird eine harte Nuss.

Das Viertelfinale wird am 1. und 2. Juli ausgetragen, das Halbfinale am 5. Juli. Das Endspiel steigt am 8. Juli 2023 in Batumi.

Die EM-Gruppen im Überblick

Gruppe A: Georgien, Portugal, Belgien, Niederlande

Gruppe B: Rumänien, Spanien, Ukraine, Kroatien

Gruppe C: Tschechische Republik, England, Deutschland, Israel

Gruppe D: Norwegen, Schweiz, Frankreich, Italien

[dfb]