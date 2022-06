EM-Vorbereitung: Generalprobe in Frankreich

Die EURO 2022 der U 19-Frauen in der Tschechischen Republik steht kurz bevor, die Vorbereitung der DFB-Auswahl auf die Endrunde geht beim Lehrgang in Lörrach nahe der Schweizer Grenze in die heiße Phase. Heute (ab 11 Uhr) absolviert das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter in Clairefontaine gegen Gastgeber Frankreich die EM-Generalprobe.

Die Startelf: Dick (C) - Acikgöz, Fröhlich, Zimmer, Landenberger, Mattner-Trembleau, Grincenco, Kockmann, Büchele, Kett, Hofmann

"Frankreich wird uns noch einmal alles abverlangen"

"Wir freuen uns sehr, gegen Frankreich auf einen hochkarätigen Gegner zu treffen, der unserer neu formierten Mannschaft vor der EM noch einmal alles abverlangen wird", sagt Peter. "Das ist eine gute Standortbestimmung kurz vor Abfahrt zur Endrunde nach Tschechien."

In der EM-Gruppenphase trifft die DFB-Auswahl zunächst am Montag, 27. Juni (ab 15 Uhr), in Frydek-Mistek auf Schweden, bevor es am 30. Juni (ab 15 Uhr) in Karvina gegen Norwegen geht. Der Abschluss der Vorrunde steigt am 3. Juli (ab 20 Uhr) ebenfalls in Karvina gegen England.

[dfb]