EM-Vorbereitung: DFB-Frauen gegen Spanien, Kanada und England

Knapp fünf Monate vor Beginn der EM 2022 nimmt deutsche Frauen-Nationalmannschaft im Februar zur Vorbereitung auf das Turnier an einem neuen, stark besetzten Vier-Nationen-Turnier in England teil. Neben dem Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sind auch Gastgeber England, Spanien und Olympiasieger Kanada am Start.

Zunächst trifft die DFB-Auswahl am 17. Februar im Riverside Stadium in Middlesbrough auf Spanien, drei Tage später geht es am 20. Februar im Carrow Road Stadium in Norwich gegen Kanada, bevor am 23. Februar im Molineux Stadium in Wolverhampton Gastgeber England wartet.

Die genauen Anstoßzeiten stehen noch nicht fest. Tickets für die Spiele können schon in wenigen Tagen auf der Website des englischen Verbandes FA erworben werden.

[dfb]