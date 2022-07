EM-Viertelfinale vs. Österreich: "Tolles Statement für Bundesliga"

Das EM-Viertelfinale zwischen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft und der Auswahl Österreichs am Donnerstag (ab 21 Uhr, live in der ARD und bei DAZN) ist auch ein Duell Bundesliga gegen Bundesliga. Denn mehr als 30 Spielerinnen beider Teams stehen bei deutschen Vereinen unter Vertrag: 20 deutsche und zwölf österreichische Nationalspielerinnen spielen in der FLYERLARLM Frauen-Bundesliga. DFB.de hat Stimmen dazu gesammelt.

Sabine Mammitzsch (DFB-Vizepräsidentin): "Das Viertelfinale Deutschland gegen Österreich sorgt für noch größere Aufmerksamkeit - ein Nachbarschaftsduell, gespickt mit über 30 Spielerinnen der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Es unterstreicht somit, die Stärke dieser Liga. Ich erwarte ein spannendes Spiel auf erstklassigem Niveau."

Martina Voss-Tecklenburg (Bundestrainerin): "Das ist ein tolles Statement für die Bundesliga. Bemerkenswert viele Spielerinnen, die sich in diesem Viertelfinale gegenüberstehen, sind in unserer Liga unterwegs. Das ist ein absoluter Qualitätsnachweis für unsere FLYERALARM Frauen-Bundesliga."

Siggi Dietrich (Vorsitzender des DFB-Ausschusses Frauen-Bundesligen und Generalbevollmächtigter der Eintracht Frankfurt Fußball AG): "Das EM-Viertelfinale steht auch ganz im Zeichen der Frauen-Bundesliga! Die meisten Spielerinnen kennen sich persönlich und gerade bei Eintracht Frankfurt spielt von jeder Seite ein Quartett sogar zusammen. Ich erwarte ein emotionales Aufeinandertreffen auf hohem europäischem Niveau, bei dem Deutschland sicherlich der Favorit ist, aber Österreich sich mit der Nation im Rücken viel zutrauen wird. Ein mediales Spektakel mit hohen Einschaltquoten in beiden Ländern, das nachwirken wird und neue Fans für unsere Ligen generiert."

Bianca Rech (Sportdirektorin FC Bayern München): "Das Viertelfinale Deutschland gegen Österreich hat eine besondere Bedeutung und ist ein Ausrufezeichen für die FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Mehr als 30 Spielerinnen beider Nationen spielen in Vereinen in Deutschland. Beide Teams haben in den vergangenen Spielen gezeigt, dass sie eine große Qualität als Team, aber auch individuell besitzen. Wir als FC Bayern München freuen uns sehr auf dieses Duell, da wir viele Wegbegleiterinnen aus aktuellen und vergangenen Tagen sehen werden"

Ralf Kellermann (Sportlicher Leiter VfL Wolfsburg): "Welche große Qualität in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga steckt, wird gerade überaus deutlich, wenn man betrachtet, wie viele Bundesliga-Spielerinnen – darunter allein 14 Spielerinnen vom VfL Wolfsburg – mit ihren Nationalmannschaften den Einzug ist EM-Viertelfinale feiern konnten. Vor allem die deutsche Nationalmannschaft, die bisher ein großartiges Turnier spielt, besteht überwiegend aus Bundesliga-Spielerinnen. Darüber hinaus schnüren viele ausländische Nationalspielerinnen – auch amtierende Europameisterinnen – ihre Schuhe für einen Bundesliga-Klub. Aber auch in der UEFA Women´s Champions League zeigt sich die Kraft und Stärke, die in der Bundesliga steckt, immerhin war Deutschland in der vergangenen Saison die einzige Nation, die mit drei Teams in der Gruppenphase vertreten war, davon schaffte es der FC Bayern ins Viertelfinale und der VfL Wolfsburg ins Halbfinale. Dass kaum eine Saison vergeht, in der nicht ein Bundesliga-Klub das UWCL-Halbfinale oder sogar das -Finale erreicht, spricht für die hohe Qualität unserer Liga. Nicht umsonst finden Spielerinnen aus internationalen Top-Ligen wie Dominique Janssen, Georgia Stanway, Saki Kumagai oder Jill Roord den Weg nach Deutschland – in eine Liga, die Spannung bis zum letzten Spieltag verspricht."

