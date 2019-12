EM-Tickets: Nächste Chance im Dezember

EURO, wir kommen! Die deutsche Nationalmannschaft hat am heutigen Samstagabend mit dem 4:0 über Belarus das Ticket für die Europameisterschaft 2020 gelöst. Für Fans der qualifizierten Teams, die in der ersten Verkaufsphase kein Glück hatten, gibt es Anfang Dezember die nächste Chance auf Eintrittskarten. Nach der Endrundenauslosung am 30. November in Bukarest wird die die UEFA detaillierte Informationen zur nächsten Ticket-Verkaufsphase bekanntgeben. Bis dahin können sich alle Fans auf euro2020.com/tickets registrieren und ihr Interesse an Eintrittskarten hinterlegen. Außerdem werden sie dann sofort informiert, wenn es Neuigkeiten zum Ticketverkauf gibt.

Nähere Informationen zum Prozedere der Ticketvergabe in der zweiten Verkaufsphase - von der auch Mitglieder im Fan Club Nationalmannschaft betroffen sind - folgen Anfang kommender Woche. Die paneuropäische Europameisterschaft wird am 12. Juni 2020 im Olympiastadion von Rom eröffnet. Vier Partien - drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale - finden im deutschen Spielort München statt.