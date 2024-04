EM-Testländerspiele in Nürnberg und Gladbach fast ausverkauft

Für die beiden abschließenden Vorbereitungsspiele der deutschen Nationalmannschaft auf die Heim-Europameisterschaft (vom 14. Juni bis 14. Juli) sind aktuell nur noch wenige Restkarten verfügbar.

Die DFB-Auswahl empfängt am Montag, 3. Juni (ab 20.45 Uhr, live in der ARD), in Nürnberg die Ukraine. Im letzten EM-Test eine Woche vor Turnierstart treffen Bundestrainer Julian Nagelsmann und sein Team am Freitag, 7. Juni (ab 20.45 Uhr, live bei RTL), in Mönchengladbach auf Griechenland. Die Ukraine ist für die EURO 2024 qualifiziert und trifft in Gruppe E auf Belgien, Rumänien und die Slowakei.

Nachdem die Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft Erstzugriff gehabt und dabei für beide Testländerspiele zusammen schon knapp 10.000 Karten erworben hatten, lief auch der öffentliche Vorverkauf auf Hochtouren. Aktuell stehen für die beiden Länderspiele Anfang Juni im DFB-Ticketportal durch rückfließende Kontingente nur noch Restkarten zur Verfügung.