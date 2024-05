Remis im 1000. Länderspiel: In Bremen spielen Henrichs und Co. 3:3 gegen die Ukraine

EM-Test gegen Ukraine live im TV und Stream

Der EM-Countdown läuft, in zwei Wochen eröffnet Deutschland in München gegen Schottland die Heim-EM. Am Montag steht für die deutsche Nationalmannschaft der vorletzte EM-Test an. Gegner ist der EM-Teilnehmer Ukraine, Anstoß im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg ist um 20.45 Uhr. Welcher TV-Sender das zehnte Duell der beiden Nationen überträgt, wer in der Bilanz besser dasteht und wie die aktuelle Situation rund um das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann ist, beantwortet DFB.de in einem FAQ.

Welcher Sender zeigt das Länderspiel in Nürnberg live?

Das zweite Heimspiel des Jahres 2024 läuft live in der ARD. Die Übertragung beginnt bereits um 20.15 Uhr, Anstoß im Max-Morlock-Stadion ist um 20.45 Uhr. Parallel zur Ausstrahlung im Free-TV kommt das Länderspiel auch im Livestream auf sportschau.de.

Wie sieht der direkte Vergleich aus?

Neunmal kreuzten sich die Wege der beiden Länder auf dem Fußballplatz seit der Premiere 1997. Deutschland hat mit fünf Siegen und vier Unentschieden klar die Nase vorn. In Heimspielen liegt die Bilanz bei vier Siegen und einem Remis. Das eine Unentschieden zu Hause gab es im jüngsten Vergleich vor knapp einem Jahr, das 1000. Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in Bremen am 12. Juni 2023 endete 3:3. Niclas Füllkrug hatte das DFB-Team früh in Führung gebracht. Nach drei Gegentoren sorgten Kai Havertz und Joshua Kimmich erst in der Schlussphase eines turbulenten Spiels noch für den Ausgleich. Der letzte deutsche Erfolg vor heimischem Publikum datiert aus dem Jahr 2020: In der UEFA Nations League sorgten Leroy Sané und zweimal Timo Werner am 14. November in Leipzig für ein 3:1 gegen die Ukraine.

Wie sieht die Bilanz in Nürnberg aus?

Es ist das 23. Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in Nürnberg, 14 wurden davon gewonnen, sechsmal gab es ein Unentschieden, zwei Partien gingen verloren. Beim letzten Auftritt gelang am 10. Juni 2017 im Rahmen der WM-Qualifikation ein 7:0 gegen San Marino. Resttickets für das Spiel im Max-Morlock-Stadion gibt es noch im DFB-Ticketshop.

Wer steht im Kader der deutschen Nationalmannschaft?

Julian Nagelsmann hat am 16. Mai seinen vorläufigen EM-Kader mit 27 Spielern nominiert. Angeführt wird das Aufgebot von Kapitän Ilkay Gündogan vom FC Barcelona. Neu dabei ist Torhüter Alexander Nübel vom VfB Stuttgart. Aleksandar Pavlović vom FC Bayern München war bereits im März für die Länderspiele in Frankreich und gegen die Niederlande nominiert worden, konnte damals aber wegen eines Infekts nicht zur Nationalmannschaft anreisen. Erfahrenste Spieler im deutschen Aufgebot sind die beiden Weltmeister von 2014: Thomas Müller mit aktuell 128 Länderspielen und Manuel Neuer (beide FC Bayern München) mit 117 Länderspielen. Noch nicht dabei sein werden die vier Champions-League-Finalisten Toni Kroos und Antonio Rüdiger von Real Madrid sowie Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund, die erst am Dienstag zur Nationalmannschaft in Herzogenaurach stoßen werden.

Wie lief der Start der DFB-Auswahl ins Jahr der Heim-EM?

Im ersten Länderspiel des EM-Jahres setzte die deutsche Nationalmannschaft gleich ein Ausrufezeichen. Die DFB-Auswahl fuhr am 23. März in Lyon gegen Vizeweltmeister Frankreich einen überzeugenden 2:0-Auswärtssieg ein. Im zweiten Länderspiel sammelte das Team von Trainer Nagelsmann dann weiter Selbstvertrauen: Am 26. März gewann Deutschland in Frankfurt 2:1 gegen die Niederlande.

Mit wem bekommt es die DFB-Auswahl zutun?

Im 26-köpfigen EM-Aufgebot von Ukraine-Trainer Sergiy Rebrov findet sich kein Bundesliga-Legionär. Angeführt wird das Team von Kapitän Andriy Yarmolenko (Dynamo Kyiv), der 2017/2018 für Borussia Dortmund spielte. Zu den stärksten Spielern gehören Arsenals Außenverteidiger Oleksandr Zinchenko, Chelseas Mykhaylo Mudryk und Ilya Zabarnyi (AFC Bournemouth). Mit Stürmer Artem Dovbyk, der für den FC Girona in 36 Ligaspielen 24-mal getroffen und acht Vorlagen gegeben hat, steht zudem der Torschützenkönig der spanischen Liga im Aufgebot.

Die ukrainische Nationalmannschaft qualifizierte sich über die EM-Playoffs gegen Bosnien-Herzegowina (2:1) und schließlich gegen Island (2:1) für die EURO 2024. Mit seinem späten Siegtreffer im Playoff-Finale gegen Island schoss Mudryk die Ukrainer zum Turnier. Dort trifft die Ukraine in der Vorrundengruppe E auf Rumänien, die Slowakei und Belgien.

Der Fahrplan bis zur EM

Die Generalprobe für die EURO steigt am 7. Juni im Borussia-Park in Mönchengladbach gegen Griechenland. Hier gibt es noch Resttickets. Mit dem Eröffnungsspiel am 14. Juni (ab 21 Uhr) gegen Schottland in München beginnt für die DFB-Auswahl die Endrunde.

Die Fan-Infos zum Spiel

Von der Anreise bis ins Stadion: Was für Fans in Nürnberg Ort wichtig ist, ist in den nächsten Tagen in den Fan-Infos des DFB zum Ukraine-Spiel zu finden.

[dfb]