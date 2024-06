EM-Test gegen Serbien: Urbansky nominiert 26 Spielerinnen

In Vorbereitung auf die bevorstehende Europameisterschaft in Litauen (14. bis 27. Juli) kommen die deutschen U 19-Frauen vom 24. Juni bs 3. Juli zu einem Lehrgang am DFB-Campus in Frankfurt zusammen. Für das Länderspiel gegen EM-Teilnehmer Serbien am 29. Juni (ab 14 Uhr) hat DFB-Trainer Michael Urbansky einen Kader mit 26 Spielerinnen nominiert, 15 weitere Spielerinnen stehen auf Abruf bereit

"Wir wollen während des Lehrgangs den Grundstein in allen Bereichen legen, um für die EM bestmöglich vorbereitet zu sein", sagt Urbansky. "Das wird nochmal eine sehr wichtige Zeit, um Themen und Abläufe einzustudieren und für alle Spielerinnen die letzte Gelegenheit, sich für den EM-Kader zu empfehlen. Mit Serbien erwartet uns ein spannender Gegner, der uns durch seine intensive, aggressive Spielweise fordern wird und ebenfalls völlig zurecht zu den acht Teilnehmer-Nationen bei der Europameisterschaft gehört."

Bei der Europameisterschaft trifft die deutsche Mannschaft in Vorrundengruppe B zunächst am 15. Juli (ab 17 Uhr) auf die Niederlande, anschließend am 18. Juli (ab 13 Uhr) auf Irland und zum Abschluss kommt es am 21. Juli (ab 13 Uhr) zur Neuauflage des Vorjahres-Endspiels gegen Titelverteidiger Spanien. Alle drei Vorrundenspiele werden im Jonava City Stadium ausgetragen.

[dfb]