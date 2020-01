EM-Test gegen Italien: Zehner fürn Steher

Für 'nen Zehner aufn Steher. Gilt für das Länderspiel gegen Italien am 31. März 2020 (20.45 Uhr) in Nürnberg. Denn der DFB setzt seinen Prozess in Richtung Fans fort und bietet Stehplätze für den Klassiker in der EM-Vorbereitung an. Für Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft kosten die Stehplatz-Tickets 10 Euro. Der Vorverkauf läuft seit heute.

Fan Club-Mitglieder können die Eintrittskarten im neuen DFB-Ticketportal oder über die kostenlose Fan Club-Hotline unter 00800 / 14 90 74 54 erwerben. Der Fan-Block befindet sich in Nürnberg in der Nordkurve zentral hinter dem Tor in den Blöcken 5A, 5B, 7A und 7B.

Wichtiger Hinweis: Eine wesentliche Neuerung beim neuen DFB-Ticketportal besteht für die Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft darin, dass sie sich mit den Login-Daten (E-Mailadresse und Passwort) ihres MEIN.DFB-Accounts (siehe schwarze Fußleiste unten rechts) nun auch im DFB-Ticketportal anmelden können. Die bisherigen Zugangsdaten für das Ticketportal können nicht mehr genutzt werden! Wer sein Passwort für MEIN.DFB vergessen hat, kann dieses über die Funktion "Passwort vergessen" unter MEIN.DFB in Erfahrung bringen.

Stehplatz-Blöcke im exklusiven Vorverkauf

Fan Club-Mitglieder, die noch keinen MEIN.DFB-Account besitzen, können sich mit Hilfe der persönlichen Mitgliedsnummer (siehe Mitgliedsausweis) und der persönlichen PIN (wurde zugesandt oder kann über diesen Link angefragt werden) hier registrieren.

Wie bisher gilt: Beim Kauf müssen die Fan Club-Mitglieder ihre Tickets über ihre Mitgliedsnummer personalisieren. Darüber werden sie nicht nur als Fan Club-Mitglied identifiziert, sondern erhalten auf diesem Weg nach dem Spiel auch ihre Bonuspunkte.

Die Stehplatz-Blöcke gehen zunächst in den exklusiven Vorverkauf für Fan Club-Mitglieder. Fan Club-Mitglieder können aber für Nicht-Mitglieder Tickets in diesen Blöcken mitbestellen, dann allerdings nicht zum Sparpreis, sondern zum regulären Preis in Höhe von 15 Euro (ermäßigt 12 Euro, Kinder 5 Euro).

Bonussystem für Fan-Club-Mitglieder

Zur Saison 2016/2017 führte der Fan Club ein Bonussystem ein. Das heißt, Mitglieder sammeln beim Kauf von Tickets Punkte. Um die Punktegutschrift zu erhalten, müssen die Tickets jedoch personalisiert werden. Der Punktestatus wird bei der Verteilung von Karten herangezogen, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigen sollte. So sollen die treuesten der treuen Fans belohnt werden. Das Konzept wurde gemeinsam mit den Fan-Vertretern erarbeitet. Informationen zum Bonussystem gibt es hier.

Selbstverständlich können Fan-Club-Mitglieder auch Karten in jeder anderen Kategorie erwerben. Für das Länderspiel gegen Italien gibt es Tickets in verschiedenen Kategorien, die zwischen 15 und 80 Euro (ermäßigt zwischen 12 und 60 Euro) kosten. 10 Euro kosten die limitierten Tickets für Kinder bis einschließlich sechs Jahren in allen Kategorien. Der öffentliche Vorverkauf beginnt am kommenden Dienstag, 21. Januar 2020, um 10 Uhr.

Für einzelne Fan Club-Mitglieder ist die Abgabe auf maximal vier Tickets limitiert. Gruppen-Leader erhalten aus organisatorischen Gründen maximal 50 Tickets je Gruppe.

