EM-Spiele: Müller und Neuer jagen Rekordmann Schweinsteiger

Sein letztes Aufgebot: Bundestrainer Joachim Löw hat 26 Nationalspieler für die paneuropäische EURO vom 11. Juni bis 11. Juli berufen. DFB.de macht den Faktencheck zum DFB-Kader.

Viele Turnierneulinge: Von den 26 Spielern im EM-Kader haben gleich 19 noch nie eine Partie bei einer Europameisterschaft absolviert. Von diesen 19 Spielern war nur Torhüter Bernd Leno bei der EM 2016 in Frankreich bereits dabei. Robin Gosens, Christian Günter, Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann, Robin Koch, Serge Gnabry, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Jamal Musiala, Florian Neuhaus und Kevin Volland stehen erstmals im Kader für ein großes Turnier.

Gute Mischung: Im Schnitt kommen die 26 Nominierten auf 31 Länderspiele und ein Durchschnittsalter von 27 Jahren.

Lang ist's her: Bei keinem anderen Spieler liegt das letzte Länderspiel so lange zurück wie bei Christian Günter. Seine einzige Partie im A-Team datiert vom 13. Mai 2014, als sich Deutschland in Hamburg 0:0 von Polen trennte. Mit einem Länderspiel ist er zugleich der unerfahrenste Akteur im Kader.

Jungspund: Mit 18 Jahren ist Jamal Musiala vom Deutschen Meister Bayern München der jüngste Akteur im Kader. Sollte er eingesetzt werden, wäre er der jüngste DFB-Spieler, der jemals bei einem großen Turnier eingesetzt wurde.

Erfahrener Rückhalt: Mit 35 Jahren ist Manuel Neuer der älteste Akteur im Kader. Bei keinem anderen Spieler liegt das erste Länderspiel so weit zurück wie bei ihm: Am 2. Juni 2009 debütierte die deutsche Nummer eins beim 7:2 in Dubai gegen die Vereinigten Arabischen Emirate.

Auf Schweinsteigers Spuren? Rückkehrer Thomas Müller und Manuel Neuer vom FC Bayern sind mit je elf EM-Spielen die erfahrensten Profis im Aufgebot. Sollte Deutschland das Finale im Wembley-Stadion erreichen und beide in jedem Spiel zum Einsatz kommen, würden sie mit Bastian Schweinsteiger, mit dem sie die WM 2014 gewannen, als DFB-Rekordspieler bei Europameisterschaften gleichziehen.

Ende der Torflaute? Von den Spielern im EM-Kader gelang noch keinem einzigen Akteur ein Tor bei einer Europameisterschaft.

Löws letzter Tanz: Bundestrainer Joachim Löw war bei 17 EM-Spielen für das deutsche Team verantwortlich - Rekord für einen Coach bei einer Europameisterschaft. Bei den bisherigen drei EM-Turnieren, bei denen Löw für das DFB-Team verantwortlich war, erreichte die Mannschaft zweimal das Halbfinale (2012 und 2016) und 2008 gar das Finale. Das einzige Team, das bei mehr Europameisterschaften in Folge mindestens das Halbfinale erreichte, war die ehemalige Sowjetunion von 1960 bis 1972 (viermal).

[dfb]