EM-Spiele im Hirschau: Individuelle Spielerdose und Freigetränke

Auch zum EM-Gruppenspiel gegen Portugal lädt der Fan Club Nationalmannschaft seine Mitglieder in den Münchner Biergarten Hirschau im Englischen Garten ein. Als besonderes Special können sich alle Besucher vor Ort eine individuelle Spielerdose von unserem Gründungspartner Coca-Cola bedrucken lassen. Die Auflage der Dosen ist limitiert - es gilt "First Come, First Serve"!

Die Pforten im "Hirschau" öffnen um 12 Uhr. Bei bestem Wetter bietet der Biergarten reichlich Plätze. Unsere EM-Spiele werden auf einer Leinwand übertragen. Vor Ort erhält jedes Mitglied zwei Freigetränke. Bitte denkt an euren Mitgliedsausweis.

Um für passende Länderspiel-Stimmung zu sorgen, wird der Fan Club-Bus am Biergarten haltmachen. Dort könnt ihr euch nicht nur schwarz-rot-goldene Give-Aways sichern, sondern erhaltet auch Coupons für eure Freigetränke. Selbstverständlich werden im Hirschau die geltenden Hygienemaßnahmen beachtet. Wir bitten eindringlich, dass ihr euch vor Ort an die Bestimmungen haltet. Eine Platz-Reservierung über den Fan Club ist nicht möglich, daher empfehlen wir euch frühzeitig im Biergarten zu erscheinen.

Auch beim EM-Spiel gegen Ungarn wird der Fan Club mit den gleichen Angeboten im "Hirschau" hausieren.

