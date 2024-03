EM-Qualifikation: Wörns nominiert 20 Spieler

Die Zielsetzung der deutschen U 19-Nationalmannschaft ist klar: die Teilnahme an der EM-Endrunde in Nordirland in der zweiten Julihälfte. Dafür muss die aufgrund einiger Verletzungen zuletzt gebeutelte DFB-Auswahl aber in der zweiten EM-Qualifikationsphase in Kroatien bestehen. DFB-Trainer Christian Wörns hat für das richtungsweisende Vier-Länder-Turnier zwei Torhüter sowie 18 Feldspieler berufen.

"Die Spannung steigt", sagt Wörns. "Endlich geht es um Zählbares, wir gehen mit sehr viel Vorfreude in die entscheidende EM-Qualifikationsrunde. Wir hoffen, dass keine weiteren Hiobsbotschaften mehr dazukommen und wir in bestmöglicher Besetzung in die drei Spiele gehen können. Uns ist klar, dass wir Topleistungen abliefern müssen, da anders als in der ersten Qualifikationsrunde nur der Gruppensieger das Ticket zur EM in Nordirland zieht.“

Den Auftakt macht am Mittwoch, 20. März (ab 15.30 Uhr), das Duell mit Gastgeber Kroatien in Varazdin, bevor es am Samstag, 23. März (ab 12.30 Uhr), in Vrbovec gegen Rumänien weitergeht. Zum Gruppenabschluss kommt es am Dienstag, 26. März (ab 14 Uhr), mit der Partie gegen die Türkei ebenfalls in Vrbovec.

