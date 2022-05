EM-Qualifikation: U 19 trifft auf Österreich, Ukraine und Israel

Die U 19-Frauen treffen in der ersten Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft 2023 in Belgien auf Österreich, die Ukraine und Israel. Die Spiele werden in einem Mini-Turnier an zwei Wochenenden zwischen dem 30. August und 15. November 2022 ausgetragen.

Der Gruppenletzte der ersten Qualifikationsrunde steigt für die zweite Qualifikationsrunde in Liga B ab und hat keine Chance mehr, sich für die EM-Endrunde zu qualifizieren. Die anderen drei Nationen wollen eine möglichst gute Ausgangslage erzielen, um in der Auslosung für die zweite Qualifikationsrunde in einem möglichst hohen Lostopf zu sein.

Alle Gruppen

Gruppe 1: Spanien, Finnland, Schweiz, Schottland

Gruppe 2: Schweden, Niederlande, Griechenland, Türkei

Gruppe 3: Italien, Ungarn, Wales, Serbien

Gruppe 4: England, Dänemark, Slowakei, Slowenien

Gruppe 5: Frankreich, Irland, Polen, Nordirland

Gruppe 6: Deutschland, Österreich, Ukraine, Israel

Gruppe 7: Norwegen, Belgien, Portugal, Malta

EURO 2022 steht noch aus

Die jüngste Europameisterschaft fand 2019 in Schottland statt, Deutschland verlor damals das Finale gegen Frankreich (1:2). Obwohl die Auslosung in Nyon heute schon für die EURO 2023 gilt, steht die EURO 2022 also noch aus. In Tschechien trifft Deutschland in der Gruppenphase auf Schweden (27. Juni, ab 15 Uhr), Norwegen (30. Juni, ab 15 Uhr) und England (3. Juli, ab 20 Uhr).

Die besten beiden Mannschaften der Gruppe treffen am 6. Juni im Halbfinale auf eine Mannschaft der Gruppe A (Tschechische Republik, Frankreich, Spanien, Italien). Das Finale findet am 9. Juli (ab 15 Uhr) in Ostrava statt.

[dfb]