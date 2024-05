EM-Qualifikation: U 19 spielt gegen Ungarn, Zypern und Andorra

Die deutschen U 19-Junioren treffen in der ersten Runde der Qualifikation für die EM 2025 in Rumänien auf Ungarn, Zypern und Andorra. Das ergab die Auslosung am heutigen Freitag in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon. Ausrichter und Termin des Miniturniers wird in der kommenden Woche festgelegt, die Turniere werden in einer der FIFA-Abstellungsperioden im Herbst 2024 (2. bis 10. September, 7. bis 15. Oktober und 11. bis 19. November) ausgetragen.

Die beiden Ersten der insgesamt 13 Gruppen und das beste drittplatzierte Team qualifizieren sich neben dem topgesetzten Team aus Portugal für die zweite Qualifikationsrunde im Frühjahr 2025, in der dann nur die Sieger der sieben Gruppen die Tickets für die EM-Endrunde buchen.