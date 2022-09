EM-Qualifikation: U 19 siegt zum Auftakt 5:0 gegen Armenien

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft hat ihre erste Partie der Länderspielsaison gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Guido Streichsbier gewann vor 720 Zuschauern im GWG-Stadion Flutmulde in Gifhorn 5:0 (2:0) gegen den Nachwuchs aus Armenien. Das Spiel war der Auftakt zur ersten Qualifikationsrunde für die U 19-EM in Malta.

"Wir sind froh, gut in die Qualifikationsphase gestartet zu sein", sagte Guido Streichsbier. "Wir haben sehr gut begonnen und nur nach dem 1:0 kurz ein bisschen nachgelassen. Insgesamt haben wir aber über 90 Minuten eine konzentrierte Leistung gezeigt und uns auch mit fünf Toren belohnt."

Topp mit Doppelpack

Branjan Gruda (24.) leitete das Schützenfest ein, und auch Muhammed Damar (33.) traf schon vor der Halbzeit. Nach der Pause ließ die deutsche Auswahl nichts mehr zu, Keke Topp (69.) verwandelte überlegt einen Foulelfmeter und schnürte kurz darauf einen Doppelpack (79.). Lukas Ullrich (89.) stellte den 5:0-Endstand her.

Die beiden weiteren Qualifikationsspiele der ersten Runde gegen Belarus am Samstag (ab 16 Uhr) und zum Abschluss gegen die Slowaken am nächsten Dienstag (ab 16 Uhr) steigen jeweils in Braunschweig. Die beiden erstplatzierten Mannschaften der Gruppe ziehen in die zweite EM-Qualifikationsrunde ein, die vom 16. bis 29. März 2023 ausgetragen wird.

[dfb]