EM-Qualifikation: U 19 heute gegen Belarus

Dem gelungenen Start in die erste EM-Qualifikationsrunde gegen Armenien will die U 19-Nationalmannschaft heute (ab 16 Uhr) im Konrad-Koch-Stadion in Braunschweig gegen Belarus den zweiten Schritt in Richtung nächste Runde folgen lassen. Die Belarussen trennten sich in ihre ersten Partie 1:1 von der Slowakei.

Bei einem weiteren Dreier hätte der deutsche Nachwuchs schon vor dem abschließenden Duell mit den Slowaken am Dienstag (ab 16 Uhr) erneut in Braunschweig einen der ersten beiden Tabellenplätze sicher, der die Qualifikation für die 2. Runde im März garantieren würde.