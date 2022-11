EM-Qualifikation: U 19 gegen Nordmazedonien und Kosovo

Die deutsche U 19-Futsalnationalmannschaft trifft bei ihrer Premiere in der Vorrundengruppe C der EM-Qualifikation auf Gastgeber Nordmazedonien und den Kosovo. Das ergab die Auslosung am heutigen Donnerstag in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon.

"Für uns ist als Turnierdebütant jedes Los eine echte Herausforderung. Wir werden eine Menge Energie reinstecken, um im März in Portugal gegen den amtierenden U 19-Vizeeuropameister weitere Erfahrungen sammeln zu dürfen", sagt DFB-Trainer Daniel Gerlach.

Die Spiele des Miniturniers finden im Zeitraum vom 17. bis 22. Januar 2023 statt. Der Gruppensieger qualifiziert sich für die Hauptrunde und trifft dort erneut in einem Miniturnier vom 19. bis 26. März 2023 auf Portugal, die Slowakei und Belarus. Für das Endrundenturnier mit acht Mannschaften in Kroatien (03. – 09.09.2023) qualifizieren sich die sieben Gruppensieger der Hauptrunde sowie Ausrichter Kroatien.