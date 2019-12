EM-Qualifikation: U 19 gegen Dänemark, Nordirland und Israel

Für die U 19-Frauen geht es in der 2. Qualifikationsrunde zur EM 2020 in Georgien (21. Juli bis 2. August) gegen Dänemark, Nordirland und Israel. Das Miniturnier, bei dem sich lediglich der Gruppensieger für die Endrunde qualifiziert, findet vom 5. bis 14. April 2020 in Nordirland statt.

"Es ist eine sehr interessante Gruppe", meint DFB-Trainer Michael Urbansky, der die Mannschaft für Kathrin Peter betreut, die sich mit der U 20 auf die WM vorbereitet. "Dänemark ist sicherlich der stärkste Gegner, aber da hätten uns sicherlich auch noch stärkere Kontrahenten drohen können. Nordirland ist immer unangenehm zu spielen, über Israel müssen wir uns informieren. Wir wollen natürlich wieder als eines der acht besten Teams bei der EM dabei sein".

Jahrgang 2002 gegen Österreich, Kroatien und Kasachstan

Zuvor wurden Österreich, Kroatien und Kasachstan den U 19-Frauen des kommenden 2002er-Jahrgangs als Gegner in der ersten Qualifikationsrunde zur EM 2021 in Belarus zugelost. Vom 20. bis 28. Oktober 2020 geht es im Miniturnier in Kroatien um den Sprung in die 2. Runde, die im Frühjahr 2021 ausgetragen wird. Jeweils die beiden Gruppenersten sowie die drei besten Gruppendritten der insgesamt zwölf Gruppen qualifizieren sich dafür.

Kathrin Peter ist mit der Auslosung nicht unzufrieden. "Es ist eine spannende Gruppe", sagt die DFB-Trainerin. "Österreich kennen wir gut, das ist sicherlich der stärkste Gegner, Kasachstan noch ein unbeschriebenes Blatt. Kroatien ist ein unbequemer Konkurrent mit guten Fußballerinnen, die sicherlich auch körperlich und mental - gerade als Gastgeber - dagegenhalten werden."

Das Ziel sei klar, so Kathrin Peter weiter: "Wir wollen als Gruppensieger weiterkommen. Es ist zudem eine gute Möglichkeit für die Spielerinnen, sich weiterzuentwickeln".