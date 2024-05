EM-Qualifikation: U 17 gegen Tschechien, Belarus und Andorra

Die ersten Gegner der deutschen U 17-Junioren auf dem Weg zur Europameisterschaft 2025 in Albanien heißen Tschechien, Belarus und Andorra. Das ergab die Auslosung in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon am heutigen Freitag. Ausrichter und Termine der deutschen Gruppe 7 in der ersten EM-Qualifikationsrunde stehen noch nicht fest, die Miniturniere werden zwischen dem 1. Juli und dem 19. November 2024 ausgetragen.

Im neuen Modus werden alle teilnehmenden Mannschaften der zwölf Vierer- und zwei Dreiergruppen für die zweite Qualifikationsrunde aufgeteilt. Die beiden Gruppenersten gehen in Liga A mit 28 Mannschaften à sieben Gruppen, die Dritten und Vierten spielen in Liga B mit 26 Mannschaften in fünf Gruppen zu je vier und zwei Gruppen zu je drei Mannschaften.

Die Gruppensieger der Liga A buchen dann im Frühling 2025 jeweils ein Ticket für die Endrunde neben Gastgeber Albanien. Die Mannschaften in Liga B spielen um den Aufstieg in Liga A für die erste Qualifikationsrunde der U 19-EURO 2026/2027.