EM-Qualifikation: U 17 gegen Frankreich, Tschechien und Slowakei

Die deutschen U 17-Juniorinnen treffen auf dem Weg zur Europameisterschaft in Schweden (5. bis 18. Mai 2024) in der zweiten Qualifikationsrunde in Gruppe A auf Titelverteidiger Frankreich, Tschechien und die Slowakei. Das Miniturnier wird zwischen dem 16. und 25. März 2024 in Deutschland ausgetragen.

Die sieben Gruppensieger spielen gemeinsam mit Gastgeber Schweden bei der Endrunde. Sollte Schweden seine Gruppe gewinnen, qualifiziert sich der beste Zweitplatzierte.

Loderer: "Wir werden bestens vorbereitet in die 2. Qualirunde gehen"

"Die Auslosung hat eine spannende Gruppe für uns ergeben", sagt DFB-Trainerin Sabine Loderer. "Mit Tschechien und der Slowakei treffen wir auf zwei Teams, die sich in der Regel durch Robustheit und ein großes Kämpferherz auszeichnen. Mit den Französinnen haben wir eine Topnation und den amtierenden U 17 Europameister in der Gruppe. Die Französinnen haben eine hohe individuelle Qualität und sehr schnelle Spielerinnen in ihren Reihen. Dem sind wir mit der Qualität in unserem Team gewachsen und genau an solchen Gegnern wollen wir uns auch messen. Wir freuen wir uns auf den März und werden bestens vorbereitet in die 2. Qualirunde gehen."

Die deutsche U 17-Auswahl hatte die erste Qualifikationsrunde im Oktober mit zwei Siegen und einer Niederlage hinter Österreich als Gruppenzweiter abgeschlossen.

[dfb]