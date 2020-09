EM-Qualifikation: Turid Knaak erleidet Schulterverletzung

Turid Knaak fällt für die EM-Qualifikationsspiele der deutschen Frauen-Nationalmannschaft aus. Die Offensivspielerin von Atletico Madrid erlitt beim Training am Mittwochnachmittag eine Schlüsselbeinfraktur an der rechten Schulter. Nach ersten diagnostischen Untersuchungen am selben Tag soll sich die 29-Jährige schon am heutigen Donnerstag in Essen einer Operation unterziehen. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verzichtet auf eine Nachnominierung.

Die DFB-Auswahl trifft am Samstag (ab 14 Uhr, live im ZDF) in Essen auf Irland und am darauffolgenden Dienstag (ab 16 Uhr, live in der ARD) in Podgorica auf Montenegro.