EM-Qualifikation: Tickets fürs Island-Spiel

Der Vorverkauf für das erste Heimspiel der Frauen-Nationalmannschaft im Jahr 2024 läuft auf Hochtouren. Für die Partie im Aachener Tivoli gegen Island am kommenden Dienstag (ab 18.10 Uhr, live im ZDF) sind bereits mehr als 10.000 Tickets vergriffen. Wer noch beim zweiten Spiel der UEFA EM-Qualifikation dabei sein möchte, hat dazu aber nach wie vor die Gelegenheit.

Tickets für die Partie sind weiterhin im DFB-Ticketportal oder über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) erhältlich. Sitzplatzkarten sind in drei Kategorien verfügbar und kosten zwischen 15 und 25 Euro (ermäßigt 10 bis 20 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen für alle Sitzplatz-Kategorien jeweils 8 Euro. Gruppentickets ab zehn Personen kosten 8 Euro pro Ticket und sind für alle Gruppen über den Fußball-Verband Mittelrhein erhältlich.

Bereits am Freitag (ab 20.30 Uhr, live in der ARD) wird das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch im ersten EM-Qualifikationsspiel in Österreich antreten. Der dritte Gruppengegner neben Österreich und Island ist Polen. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich direkt für die EM-Endrunde in der Schweiz (2. bis 27. Juli 2025). Die Dritt- und Viertplatzierten bestreiten die Play-off-Phase.

Die Termine der EM-Qualifikation

Spieltag 1 | 5. April Österreich - Deutschland (ab 20.30 Uhr, live in der ARD)

Spieltag 2 | 9. April Deutschland - Island (ab 18.10 Uhr, live im ZDF)

Spieltag 3 | 31. Mai Deutschland - Polen (ab 20.30 Uhr, live im ZDF)

Spieltag 4 | 4. Juni Polen - Deutschland

Spieltag 5 | 12. Juli Island - Deutschland

Spieltag 6 | 16. Juli Deutschland - Österreich

[agr/dg]