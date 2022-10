Peilt bei der EM-Qualifikation in Moldawien Platz eins an: U 17-Trainer Christian Wück

EM-Qualifikation: Start gegen Moldau

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft startet heute (ab 12 Uhr MESZ, live bei YouTube) in Orhei gegen Gastgeber Moldau in die erste Runde der EM-Qualifikation. Das Aufgebot von DFB-Trainer Christian Wück umfasst 20 Spieler, weitere Akteure stehen auf Abruf bereit.

Für die DFB-Auswahl stehen in Moldau im Anschluss zwei weitere Länderspiele auf dem Programm. Am Samstag (ab 12 Uhr) spielt das DFB-Team in Chisinau gegen Lettland, ehe es zum Abschluss am kommenden Dienstag (ab 12 Uhr) erneut in Chisinau gegen die Slowakei geht. Die ersten beiden Mannschaften aus jeder Gruppe sowie die vier besten Drittplatzierten qualifizieren sich für die Eliterunde, die ebenfalls in einer Vierergruppe ausgespielt wird.

"Wir freuen uns sehr in Moldawien in die EM-Qualifikation einzugreifen", so Christian Wück. "Der Gastgeber, Lettland und die Slowakei werden uns alles abverlangen um unsere Ziele zu erreichen. Wir werden sportlich in jedem Spiel an unsere Leistungsgrenzen gehen müssen um erfolgreich zu sein. Wir wollen die nächsten Schritte in der Entwicklung gehen und haben mit den Jungs das Ziel jedes Spiel zu gewinnen."

[dfb]