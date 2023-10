EM-Qualifikation: Start gegen Liechtenstein

Der Sieg bei der EM in Ungarn ist erst vier Monate her. Nun startet der neue Jahrgang der U 17-Junioren in die EM-Qualifikation, um es den Vorgängern im kommenden Jahr im besten Fall nachzumachen. Für die erste Qualifikationsrunde in Liechtenstein mit Spielen gegen den Gastgeber, Finnland und die Ukraine hat DFB-Trainer Michael Prus zwei Torhüter sowie 18 Feldspieler nominiert.

"Wir freuen uns nach der langen Zeit mit Testspielen nun darauf, in die EM-Quali zu starten", sagt Prus. "Seit wir mit dem Jahrgang zusammen sind, haben wir mehr als 80 Spieler in verschiedenen Spielen getestet. Jetzt haben 20 Spieler die Gelegenheit, in der erste Qualifikationsrunde dabei zu sein. Die Vorbereitung lief ordentlich. Wir wollen den drei Gegnern den nötigen Respekt entgegenbringen, um die Spiele für uns zu entscheiden."

Den Auftakt macht heute (ab 16.30 Uhr) das Duell mit Liechtenstein in Triesen, bevor es am Mittwoch (ab 12 Uhr) gegen Finnland in Eschen und am Samstag (ab 12 Uhr) gegen die Ukraine in der Hauptstadt Vaduz geht.

Prus: "Als Erster in die Eliterunde einziehen"

"Im ersten Spiel treffen wir direkt auf den Gastgeber Liechtenstein, danach folgen starke Finnen, die zuletzt gute Ergebnisse erzielt haben", so Prus. "Im dritten Spiel steht uns mit der Ukraine ein Team gegenüber, das als extrem lauf- und kampfstark eingeschätzt werden kann. Wir wollen möglichst als Erster in die Eliterunde einziehen, um uns die bestmögliche Ausgangssituation zu verschaffen."

Die zweite EM-Qualifikationsrunde ist fürs Frühjahr 2024 angesetzt. Neben dem Gruppensieger qualifizieren sich auch die Gruppenzweiten sowie die besten fünf Gruppendritten für die nächste Etappe auf dem Weg zur EM-Endrunde der besten 16 Teams. Die EURO findet vom 20. Mai bis zum 5. Juni 2024 auf Zypern statt.

[dfb]