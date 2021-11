EM-Qualifikation: Start gegen Bosnien und Herzegowina

Die Vorbereitung verlief äußerst überzeugend, jetzt wird es ernst: Die U 17-Juniorinnen starten heute (ab 17 Uhr) in Faro-Loulé mit der Partie gegen Bosnien und Herzegowina in die erste EM-Qualifikationsrunde. DFB-Trainerin Friederike Kromp hatte Ende Oktober 20 Spielerinnen für die Reise an den Atlantik nominiert, weitere elf Juniorinnen stehen auf Abruf bereit. Am 11. November (ab 16 Uhr) geht es in Albufeira gegen die portugiesischen Gastgeberinnen weiter, ehe am 14. November (ab 18 Uhr) an selber Stelle Finnland wartet.

"Nach dem gelungenen Saisonauftakt im September in Schweden erwartet uns nun in Portugal das erste Pflichtspielturnier, bei dem es um die Plätze für die EM-Endrunde 2022 in Bosnien und Herzegowina geht", sagt Kromp. "Wir freuen uns sehr auf die anspruchsvollen Aufgaben gegen Bosnien und Herzegowina, Portugal und Finnland und hoffen, dass wir die positiven Eindrücke der Länderspiele vom September bestätigen können."

Die U 17-EM wird in einem neuen Modus ausgespielt, ähnlich der UEFA Nations League der Männer. In der ersten Runde der A-Liga, in der auch die DFB-Auswahl spielt, steigt der Letzte der jeweiligen Gruppen in die B-Liga ab, die Gruppensieger der B- in die A-Liga auf. In der zweiten Runde, die die bisherige Eliterunde ersetzt, qualifizieren sich dann jeweils der Gruppensieger und der beste Gruppenzweite für die Endrunde.