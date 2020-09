EM-Qualifikation: Schüller fehlt gegen Montenegro

Lea Schüller fällt für das EM-Qualifikationsspiel gegen Montenegro am Dienstag (ab 16 Uhr/live in der ARD) aus. Die Angreiferin des FC Bayern München hatte im Spiel gegen Irland einen Schlag in den Nacken bekommen und tritt vorsorglich die Heimreise an. Dafür bleibt Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg) beim Team, die ursprünglich nur für das erste Spiel gegen Irland eingeplant war.

Wie zuvor vereinbart reisten dagegen Alexandra Popp, Svenja Huth (beide VfL Wolfsburg) und Sara Däbritz (Paris Saint-Germain) aufgrund von Belastungssteuerung am Sonntag ab.