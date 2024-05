EM-Qualifikation: Loosveld-Team trifft auf Ukraine, Rumänien und Zypern

Auf dem Weg zur Europameisterschaft 2026 in Lettland und Litauen trifft die deutsche Futsal-Nationalmannschaft als aktuell 26. der UEFA-Rangliste in der Hauptrunde der EM-Qualifikation auf die Ukraine (5.), Rumänien (15.) und Zypern (38.). Bei der heutigen Auslosung in Nyon wurden vierzig Nationen in zehn Vierergruppen eingeteilt.

„Gegen alle drei Teams haben wir bislang noch nie gespielt, daher ist die Gruppe nicht leicht einzuschätzen“, sagt DFB-Cheftrainer Marcel Loosveld. „Mit der Ukraine erwartet uns aber eines der weltweit besten Teams, Rumänien und Zypern komplettieren eine starke Gruppe mit attraktiven Gegnern, auf die wir uns sehr freuen. Nach unseren guten Leistungen und der erfreulichen Entwicklung unserer Mannschaft in den vergangenen Jahren wollen wir den eingeschlagenen Weg mutig weitergehen. Daher starten wir mit dem klaren Ziel in die EM-Qualifikation, 2026 erstmals bei einer EM-Endrunde dabei zu sein. Da wir im internationalen Vergleich nach wie vor eine sehr junge Futsal-Nation sind, wird das eine große Herausforderung, die wir jedoch gerne annehmen und die uns weiterbringen wird."

Die Teams jeder Gruppe treffen zwischen Dezember 2024 und April 2025 in jeweils einen Heim- und einem Auswärtsspiel aufeinander. Die Spieltermine und -orte der Partien des deutschen Teams in der EM-Qualifikation werden zeitnah über die DFB-Kanäle bekanntgegeben. Lediglich die zehn Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Endrunde, die acht besten Gruppenzweiten spielen im September 2025 in einer Playoff-Runde die verbleibenden vier EM-Tickets untereinander aus.

