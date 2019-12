EM-Qualifikation: Gasper sagt ab, Kleinherne nachnominiert

Verletzungsbedingt muss Anna Gasper (1. FFC Turbine Potsdam) ihre Teilnahme an den EM-Qualifikationsspielen der Frauen-Nationalmannschaft gegen die Ukraine in Aachen am Samstag, 5. Oktober, (ab 14 Uhr, live in der ARD) und in Thessaloniki gegen Griechenland am Dienstag, 8. Oktober (ab 14 Uhr MESZ, live im ZDF) absagen. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nominierte Sophia Kleinherne vom 1. FFC Frankfurt nach.

Die DFB-Auswahl war mit zwei Siegen und 18:0-Toren erfolgreich in die Qualifikation für die EM 2021 in England gestartet. Tickets für das Heimspiel in Aachen sind noch im DFB-Ticketshop erhältlich.