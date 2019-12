EM-Qualifikation: DFB-Team gegen Georgien, Kosovo und Österreich

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft trifft in der ersten Qualifikationsrunde zur Europameisterschaft 2022 in den Niederlanden auf Georgien, Kosovo und Österreich. Das ergab die Auslosung der neun Gruppen am heutigen Donnerstag im schweizerischen Nyon. Gespielt wird vom 29. Januar bis 1. Februar 2020 in Georgien. Die Endrunde findet vom 19. Januar bis 6. Februar 2022 in Amsterdam und Groningen statt. Deutschland hat noch nie an einer Europa- oder Weltmeisterschaftsendrunde teilgenommen. Das DFB-Team hatte erst im Oktober nach Niederlagen gegen Europameister Portugal, Tschechien und Lettland die WM-Teilnahme 2020 verpasst.

"Wir haben sicher eine der schwierigsten Gruppen bekommen", sagte DFB-Trainer Marcel Loosveld. "Georgien und Kosovo sind sehr starke Mannschaften mit viel Erfahrung in ihren Reihen. Gegen die Österreicher haben wir in diesem Jahr bereits gespielt. Sie sind von ihrer Qualität ein Gegner auf Augenhöhe."

Ein gutes Omen: Bereits in der ersten Runde der WM-Qualifikation Anfang 2019 musste Deutschland in Georgien ran. Damals setzte sich das DFB-Team trotz eines 1:5 gegen Georgien als Gruppenzweiter vor Dänemark und Israel durch. Gegen Österreich spielt das Loosveld-Team in zwei Testspielen im April jeweils 2:2. Das Aufeinandertreffen mit dem Kosovo wird eine Premiere.

Der Weg zur EM 2022 in die Niederlande

Als Gruppensieger würde Deutschland direkt die Qualifikationsgruppenphase der besten 32 Teams ab Februar 2021 erreichen. Als einer der neun Zweitplatzierten oder fünf besten Drittplatzierten stünden zuvor noch Play-offs im April 2020 an, in denen sieben weitere Plätze ausgespielt werden. In der Qualifikationsgruppenphase treffen diese 16 Mannschaften auf die 16 europäischen Starter bei der Weltmeisterschaft 2020, die bereits für diese Runde gesetzt sind.

In acht Vierergruppen werden die 15 Teilnehmer neben Gastgeber Niederlande für die EM-Endrunde ausgespielt. Die acht Gruppensieger sowie die sechs besten Zweitplatzierten sind direkt qualifiziert. Die beiden anderen Zweitplatzierten spielen in Play-offs das 15. und damit letzte Ticket für das Turnier aus.