EM-Qualifikation: Deutsche U 21 gegen Polen heute live im TV

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft trifft heute im Topspiel der EM-Qualifikation auf Tabellenführer Polen, der wie die Mannschaft von Coach Antonio Di Salvo noch ohne Punktverlust ist. Anstoß im Stadion an der Hafenstraße in Essen ist um 18 Uhr. ProSieben MAXX überträgt das erste Aufeinandetreffen beider Länder überhaupt auf U 21-Ebene live. DFB.de fasst die wichtigsten Infos zum Spiel im FAQ zusammen.

Wo ist das Spiel live zu sehen?

ProSieben MAXX überträgt das Qualifikationsspiel für die EM 2025 in der Slowakei live ab 17.30 Uhr. Zudem wird die Partie live auf Joyn, ran.de und in der ran-App gezeigt. ProSieben MAXX überträgt alle Spiele der deutschen U 21 um DFB-Trainer Antonio Di Salvo live.

Gibt's einen Liveticker zum Spiel?

Ja, im Liveticker auf DFB.de werden die Fans, die das Qualispiel nicht live im TV oder Stream verfolgen können, mit allen wichtigen Infos live versorgt.

Wer steht im deutschen U 21-Kader?

Antonio Di Salvo hatte 23 Spieler für die beiden EM-Qualifikationsspiele nominiert - mit Márton Dárdai (Hertha BSC), Eric Martel und Jan Thielmann (beide 1. FC Köln) drei Spieler, die zuvor verletzungsbedingt gefehlt hatten. Im Aufgebot hat nur Torhüter Felix Gebhardt von Drittligist Jahn Regensburg noch kein U 21-Länderspiel bestritten.

Wie läuft es für das DFB-Team in der EM-Qualifikation?

Die deutsche U 21 belegt nach drei Spielen in der EM-Qualifikationsgruppe D Platz zwei. Zum Qualistart gelang dem Di Salvo-Team am 12. September ein 3:0-Auswärtssieg im Kosovo. Borussia Dortmunds Sturmjuwel Youssoufa Moukoko glänzte in Pristina mit zwei Treffern, Holstein Kiels Colin Kleine-Bekel feierte seinen ersten Treffer im U 21-Trikot überhaupt. Am 13. Oktober setzte sich der DFB-Nachwuchs mit 3:2 in Bulgarien durch. Dreifachtorschütze in Sofia: Youssoufa Moukoko. Moukoko traf auch beim 4:1-Heimerfolg gegen Estland zum zwischenzeitlichen 2:0 und hat in zehn U 21-Partien nun stolze zwölf Treffer erzielt. In Paderborn glänzte Rocco Reitz bei seinem Debüt mit einem Doppelpack, für die Führung hatte Maximilian Beier gesorgt.

Tabellenführer der deutschen EM-Qualifikationsgruppe ist Polen mit zwölf Punkten aus vier Spielen. Bulgarien liegt hinter Deutschland auf Platz drei mit sechs Punkten aus fünf Spielen, Kosovo hat nach ebenso vielen Partien fünf Zähler auf dem Konto. Estland sammelte in fünf Spielen einen Punkt, Israel ist nach zwei Begegnungen noch punktlos Letzter. Nach dem Terrorangriff der Hamas auf das Land wurden Israels Partien verlegt.

Für die EM-Endrunde 2025 in der Slowakei qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie die drei besten Gruppenzweiten. Die sechs verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Playoffs, um die letzten drei EM-Teilnehmer zu bestimmen.

Was sonst noch zu sagen wäre

"Polen hat in unserer Gruppe alle Spiele gewonnen", sagt Di Salvo. "Sie sind der Gradmesser mit einigen Spielern, die auch schon in der A-Nationalmannschaft gespielt haben. Es wird ein anderes Spiel als gegen Estland. Wir müssen uns definitiv steigern, um das Spiel zu gewinnen."

Die Fan-Infos zum Spiel

Von der Anreise bis ins Stadion: Was für Fans vor Ort wichtig ist, ist in den Fan-Infos des DFB zum Polen-Spiel zu finden.

[dfb]