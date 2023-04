EM-Qualifikation: Auftaktspiel gegen Irland

Auf die deutschen U 19-Frauen wartet mit der zweiten Runde der EM-Qualifikation die bislang größte Herausforderung des Länderspieljahres. In Norwegen geht es zunächst heute (ab 12 Uhr) gegen Irland, am Ostersamstag (ab 12 Uhr) gegen Kroatien und zum Abschluss am Dienstag (ab 17 Uhr) gegen die Gastgeberinnen.

Die deutsche Startelf: Beck - Gloning, Axtmann, Diehm (K), D. Acikgöz - I. Acikgöz, Janzen, Sehitler - Bartz, Alber, Kett.

"Unser Spiel in Norwegen durchsetzen"

"Für die Entwicklung dieser Talente ist die Teilnahme an großen 'Endturnieren' enorm wichtig", sagt DFB-Trainerin Kathrin Peter. "Wir werden alles daran setzen, dieses Turnier als Gruppenerster zu beenden und uns für die EM zu qualifizieren. In der letzten Maßnahme in La Nucia in Spanien ist die Mannschaft zu einer Einheit zusammen gewachsen, hat sich toll entwickelt und gute Leistungen gezeigt. Darauf bauen wir auf und sind hochmotiviert sowie überzeugt davon, unser Spiel in Norwegen durchsetzen zu können."

Die DFB-Trainerin hat einen 20-köpfigen Kader für das Miniturnier benannt. Elf weitere Spielerinnen stehen auf Abruf bereit. Nur der Gruppensieger nimmt an der EM-Endrunde in Belgien (18. bis 30. Juli) teil, der Gruppenletzte steigt in die Liga B ab.