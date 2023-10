Führte die DFB-Elf als Kapitän an: Tom Bischof

EM-Qualifikation: Auftaktsieg vs. Kasachstan

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft ist erfolgreich in die erste EM-Qualifikationsrunde gestartet. Gegen Kasachstan setzte sich die Mannschaft von Trainer Christian Wörns im polnischen Inowroclaw mit 6:0 (3:0) durch.

Bereits zur Halbzeit führte die DFB-Auswahl durch die Tore von Rafael Lubach (25.), Dzenan Pejcinovic (30.) und Mert Kömür (45.) mit 3:0. Auch in der zweiten Hälfte zeigte die U 19-Nationalmannschaft eine souveräne Vorstellung. Erneut trugen sich Kömür (45.) und Pejcinovic (60.) in die Torschützenliste ein. Lukas Bornschein (77.) traf anschließend zum Endstand.

"Wir sind nicht gut reingekommen in die Partie. Man hat den Jungs angemerkt, dass es nicht nur ein Freundschaftsspiel war, sondern es um Punkte ging. Mit fortschreitender Zeit konnten wir den Rucksack aber ablegen und haben ein super Spiel gemacht. Wir waren vorne immer wieder gefährlich und haben hinten nichts zugelassen. Der Sieg ist ein sehr guter Start in die erste Qualifikationsrunde", sagte Wörns nach der Partie. "Wir konnten uns sehr viele Chancen herausspielen und waren sehr effektiv vor dem Tor. Wir hätten sogar noch höher gewinnen können."

"Müssen und wollen gegen Nordmazedonien gewinnen"

Für die U 19 bleibt in der ersten EM-Qualifikationsrunde wenig Zeit zum Durchatmen. Bereits am Samstag (ab 15.30 Uhr) trifft die DFB-Elf im polnischen Bydgoszcz auf Nordmazedonien, bevor am kommenden Dienstag (ab 15.30 Uhr) das Duell gegen Polen ansteht.

"Wir müssen und wollen gegen Nordmazedonien gewinnen. Das ist die Herangehensweise für das Spiel am Samstag", antwortete Wörns auf die Frage, wie das Ziel für das nächste Qualifikationsspiel laute.

Die beiden besten Teams sowie der Gruppendritte mit der besten Bilanz gegen die beiden Spitzenteams nehmen an der zweiten Qualifikationsrunde teil, die voraussichtlich vom 17. bis 27. März 2024 über die Bühne gehen wird. Die UEFA U 19-EURO 2024 wird vom 15. bis 28. Juli in Nordirland ausgetragen. Das Turnier dient als europäische Qualifikation für die FIFA U 20-Weltmeisterschaft 2025.

[dfb]