EM-Qualifikation: Auftakt in Österreich live im TV und Stream

Mit einem Auswärtsspiel gegen Österreich am Freitag (ab 20.30 Uhr, live in der ARD) in Linz beginnt für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft noch vor der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris ihre Mission EM-Qualifikation. Der Modus ist zwar neu, das Ziel jedoch wie immer: die Endrundenteilnahme bei der EURO, die 2025 in der Schweiz stattfindet. DFB.de hat die wichtigsten Fakten und Infos zum Auftakt.

Wo ist das Spiel gegen Österreich live zu sehen?

Alle deutschen Partien in der Qualifikation zur EM 2025 werden live in der ARD oder dem ZDF zu sehen sein. Für den Auftakt in Linz geht die ARD am Freitag um 20.15 Uhr auf Sendung. Als Reporterin ist Christina Graf vor Ort, Analysen zum Spiel gibt es von Expertin Almuth Schult. Natürlich kann das Spiel auch online in der ARD-Mediathek verfolgt werden.

Wie schaffen es die DFB-Frauen zur EM?

Die neue EM-Qualifikation wird über die UEFA Women's Nations League ausgespielt. Der einfachste Weg wäre einer der ersten beiden Plätze in der Gruppe mit Island, Polen und Österreich. Denn acht der 15 verfügbaren Tickets für die UEFA Women's EURO 2025 werden direkt über die Platzierungen in der Liga A vergeben. Die zwei jeweils bestplatzierten Teams in den Gruppen A1 bis A4 sind sicher beim Turnier in der Schweiz dabei. Die Dritt- und Viertplatzierten Teams der Liga A sind für Playoffs qualifiziert und dort gesetzt, haben also definitiv eine weitere Chance auf die Qualifikation.

Mit welchem Kader treten die DFB-Frauen an?

Bundestrainer Horst Hrubesch vertraut in Österreich und im anschließenden Spiel gegen Island am Dienstag (ab 18.10 Uhr, live im ZDF) in Aachen auf 23 Spielerinnen, von denen eine zum ersten Mal eine Einladung für das A-Team erhielt: Bibiane Schulze Solano von Athletic Bilbao. Daneben kehren mit Felicitas Rauch (North Carolina Courage), Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt), Lina Magull (Inter Mailand) und Melissa Kössler (TSG Hoffenheim) vier Spielerinnen in den Kader zurück, die zuletzt aus unterschiedlichen Gründen im DFB-Team gefehlt hatten.

Gibt es auch Ausfälle?

Leider ja. Verletzungsbedingt verzichten muss Hrubesch auf zwei Stammkräfte aus Wolfsburg: Kapitänin Alexandra Popp wird wegen Kniebeschwerden bei der Nationalmannschaft fehlen, Abwehrspielerin Marina Hegering aufgrund eines Muskelfaserrisses. Kurz vor ihrer Anreise zur Nationalmannschaft musste auch Elisa Senß von Bayer 04 Leverkusen krankheitsbedingt absagen, für sie wurde Janina Minge vom SC Freiburg nachnominiert.

Was sagt Horst Hrubesch zur Gruppe?

"Mit Österreich, Island, Polen erwarten uns in den kommenden Monaten interessante Partien, die uns in der Nations League, aber auch in Vorbereitung auf das Olympische Fußballturnier weiterhelfen werden", sagt der Bundestrainer. "Gegen Island haben wir zuletzt bereits gespielt, mit Österreich und Polen erwarten uns ebenfalls interessante Begegnungen. Ich freue mich, dass es nun mit den ersten Spielen losgeht und wir den Schwung aus dem Final-Four-Turnier für Olympia gleich mitnehmen können. Wir wollen an unsere Leistung den gleichen Maßstab anlegen wie zuletzt gegen die Niederlande."

Wie ist die Bilanz gegen Österreich?

Makellos. Die bislang erst drei Vergleiche gegen Österreich haben die DFB-Frauen allesamt gewonnen - jeweils mit zwei Treffern Unterschied. Das bislang letzte Aufeinandertreffen gab es am 21. Juli 2022 bei der EM in England. Nach Treffern von Lina Magull und Alexandra Popp siegte Deutschland mit 2:0.

Wie geht es nach dem Österreich-Spiel weiter?

Nur vier Tage nach dem Auftakt in Linz steigt für die DFB-Frauen das erste Heimspiel des Jahres. Für das Spiel gegen Island am Dienstag (ab 18.10 Uhr, live im ZDF) in Aachen sind bereits mehr als 10.000 Tickets vergriffen. Karten gibt es noch im DFB-Ticketshop. Zwei weitere Doppelspieltage finden noch vor den Olympischen Spielen statt: Am 31. Mai und 4. Juni geht es zweimal gegen Polen, bevor am 12. und 16. Juli bei den beiden "Rückspielen" gegen Island und Österreich eventuell schon das EM-Ticket gelöst werden kann. Das Olympische Fußballturnier in Paris startet für die DFB-Frauen am 25. Juli.

