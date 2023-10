EM-Qualifikation: Auftakt gegen Ukraine

Die deutschen U 17-Juniorinnen sind mit einem 20er-Kader zur ersten EM-Qualifikationsrunde in die Sportschule Wedau nach Duisburg gereist. Heute (ab 13 Uhr) steigt der erste Vergleich gegen die Ukraine, der zweite gegen Österreich am Dienstag (ab 13 Uhr) und zuletzt Rumänien am Freitag (ab 13 Uhr).

Die Startelf: Bräutigam - Memminger, Hokamp, Vöhringer, Bednorz - Rückert, Arici, Hünten - Schiffarth, Köpp, Karl

Loderer: "Wir sind alle heiß"

"Mit der ersten EM-Qualirunde steht nach den Länderspielen gegen England direkt das nächste Highlight für unser Team an", sagt Loderer. "Wir werden hier bei uns bleiben und auch in den Trainingseinheiten vor dem ersten Spiel noch an der ein oder anderen Stellschraube drehen. Dann gilt es, die Spiele step-by-step anzugehen und genau dort anzuknüpfen, wo die Mädels gegen England aufgehört haben. Wir sind alle heiß auf die ersten Pflichtspiele mit unseren Mädels. Lena hat in England, unterstützt vom ganzen Team, einen super Job gemacht und die Mädels einen Schritt weiter gebracht. Aus der Niederlage im ersten Testspiel gegen die Lionesses wurden die richtigen Lehren gezogen, so dass die Mädels einen super Auftritt bei der Revanche hingelegt und sich mit einem Sieg belohnt haben. Mit diesem guten Bauchgefühl gehen wir in die Qualispiele gegen die Ukraine, Österreich und Rumänien."

Deutschland ist im U 17-Bereich mit acht Europameistertiteln Rekordsieger. Zuletzt gewann der deutsche Nachwuchs 2022 in Bosnien und Herzegowina unter Trainerin Friederike Kromp den EM-Titel. Im vergangenen Jahr in Estland schied das DFB-Team bereits in der Vorrunde aus.

Hier gibt es Tickets für die EM-Qualifikationsspiele in der Sportschule Wedau in Duisburg.

[dfb]