EM-Qualifikation: Auftakt gegen Kasachstan

Für die deutschen U 17-Junioren steht bis zum 20. November die erste EM-Qualifikationsrunde in Griechenland auf dem Programm. Für die Spiele heute (ab 13 Uhr) in Patras gegen Kasachstan, am Samstag (ab 13 Uhr) erneut in Patras gegen Aserbaidschan und am Dienstag (ab 13 Uhr) in Nafpaktos gegen Gastgeber Griechenland hat DFB-Trainer Christian Wück einen 20-köpfigen Kader zur Verfügung.

Die Startelf: Lord - Semic, Suver, Arrey-Mbi, Andresen - Rhein (C), Kesik, Lütke-Frie - Roos Trujillo, Calhanoglu, Netz.

"Wir freuen uns auf die EM-Qualifikationsrunde, in der es für uns jetzt ernst wird", sagt Wück. "Bisher gab es in den anderen Gruppen keine Überraschungen, und auch wir wollen unserer Favoritenrolle gerecht werden mit drei Siegen gegen unsere Gruppengegner Kasachstan, Aserbaidschan und Griechenland. Leider gab es im Vorfeld fünf verletzungsbedingte Absagen, aber wir werden mit einem qualitativ hochwertigen Kader nach Griechenland reisen."

Die beiden erstplatzierten Mannschaften jeder Gruppe sowie die vier drittplatzierten Teams mit der besten Bilanz gegen die beiden führenden Mannschaften gesellen sich zu England und Spanien in der Eliterunde hinzu, die im März 2020 ausgespielt wird. Die Europameisterschaft findet im Mai in Estland statt.

[dfb]