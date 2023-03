EM-Qualiabschluss "mit Charakter": U 19 gewinnt gegen Slowenien

Versöhnlicher Abschluss für die deutsche U 19 in der EM-Qualifikation: Im abschließenden Spiel der Gruppe 2 hat das Team von DFB-Trainer Guido Streichsbier mit 3:0 (2:0) gegen Slowenien gewonnen und sich noch den zweiten Platz hinter Italien gesichert.

Die Teilnahme an der EM-Endrunde in Malta (3. bis 16. Juli 2023) hatte der deutsche Nachwuchs am Samstag nach dem 1:1 gegen Belgien verpasst, zu Beginn des Turniers hatten die DFB-Junioren trotz eines starken Comebacks 2:3 gegen Italien verloren. Denn nur der Tabellenerste darf im Juli die Reise nach Malta antreten.

Streichsbier: "Die Mannschaft hat Charakter gezeigt"

"Die Mannschaft hat heute Charakter gezeigt, sie ist das Spiel von Beginn an professionell angegangen und hat ihre Klasse unter Beweis gestellt", sagte Streichsbier nach der Partie. "Es war von vorneherein klar, dass es eine enge Gruppe ist. Nach dem ersten Spiel hat es für uns natürlich einen unglücklichen Verlauf genommen. Aber wir freuen uns natürlich über den Sieg."

Auf Platz 11 des Bremer Weserstadions war Deutschland von Beginn an hellwach und setzte die Slowenen immer wieder unter Druck. Die logische Folge: Zunächst traf Hannovers Nicolo Tresoldi zum 1:0 (26.), ehe Lukas Ullrich (37.) von Hertha BSC noch vor dem Pausenpfiff nachlegte. Den Schlusspunkt unter eine ansprechende Leistung setzte der zur Halbzeit eingewechselte Kölner Justin Diehl (68.) mit seinem ersten Treffer im U 19-Trikot.

Streichsbier wird seine Mannschaft im Mai wieder zusammenrufen, wenn vom 7. bis 11. des Monats der nächste Lehrgang mit einem Länderspiel in Dänemark (10. Mai) ansteht.