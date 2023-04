EM-Quali: Zweites Spiel gegen Kroatien

Die deutschen U 19-Frauen haben das Auftaktspiel der 2. EM-Qualifikationsrunde in Norwegen gegen Irland souverän 5:0 (1:0) gewonnen. Heute (ab 12 Uhr) steht das zweite von drei Gruppenspielen an. Gegen Kroatien erwartet Trainerin Kathrin Peter "ein ähnliches Spiel wie gegen Irland" und führt aus: "Das wird wieder ein Spiel gegen eine Mannschaft, die sehr tief steht und versucht unser Spiel aufzuhalten und zu zerstören."

Den Abschluss der EM-Qualifikation bestreitet das deutsche Team am Dienstag (ab 17 Uhr) gegen die Gastgeberinnen aus Norwegen. Nur der Gruppensieger nimmt an der EM-Endrunde in Belgien (18. bis 30. Juli) teil, der Gruppenletzte steigt in die Liga B ab.