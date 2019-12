EM-Quali: Zweite Aufgabe Aserbaidschan

Der Auftakt in die 1. EM-Qualifikationsrunde verlief für die deutschen U 19-Frauen mit dem 8:0 gegen Albanien nach Maß, nun soll in Braga der nächste Schritt gemacht werden. Auf dem Weg zur EM 2020 in Georgien können Trainerin Kathrin Peter und ihre Spielerinnen mit einem Sieg heute (ab 15 Uhr) im zweiten Spiel gegen Aserbaidschan möglicherweise schon das Ticket für die 2. Runde buchen. Punktet Gastgeber Portugal danach (ab 17 Uhr) gegen die Albanerinnen, ist der deutsche Nachwuchs fest als einer der beiden Gruppenersten qualifiziert.

Die deutsche Startelf: Grohs - Gudorf, Stegemann (K), Bernhardt, Krall - Köster, Wirtz, Wimmer - Berning, Weidauer, Weber.

"Ich erwarte ein ähnliches Spiel wie gegen Albanien", so Kathrin Peter. "Aserbaidschan wird defensiv eingestellt sein, diesen Riegel müssen wir dann knacken."

Am Mittwoch hatten Vanessa Fudalla (3) und Ivana Fuso (2) gleich mehrfach getroffen, Gia Corley, Pauline Wimmer und Sophie Weidauer steuerten die übrigen Tore bei. Zum Abschluss des Qualifikationsauftakts trifft das Peter-Team am kommenden Dienstag (ab 12 Uhr) in Braga auf Gastgeber Portugal.