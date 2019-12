EM-Quali: U 19 nach 6:0 in der 2. Runde

Die deutsche U 19-Frauen-Nationalmannschaft hat auch das zweite Spiel der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 in Georgien gewonnen und sich damit vorzeitig für die 2. Qualifikationsrunde qualifiziert. Nach dem 8:0 gegen Albanien siegte das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter im portugiesischen Braga 6:0 (2:0) gegen Aserbaidschan. Schützenhilfe gab es von Gastgeber Portugal, der sich am Abend 9:0 gegen Albanien durchsetzte. Am 8. Oktober (ab 12 Uhr) spielen Deutschland und Portugal um den Gruppensieg.

"Ähnlich wie beim ersten Spiel gegen Albanien war es ein Geduldsspiel gegen einen sehr tief stehenden Gegner", sagte Peter: "Die Mannschaft hat das super gelöst, schön kombiniert, und sich so zahlreiche Torchancen erspielt und deshalb verdient gewonnen. Jetzt wollen wir das Spiel gegen Portugal auf jeden Fall auch gewinnen und Gruppensieger werden."

Turbine Potsdams Sophie Weidauer brachte die DFB-Auswahl durch einen Doppelplack früh in Führung (15., 20.). Zur Pause wechselte Peter gleich viermal: Für Juliane Wirtz kam Gia Corley in die Partie, Leonie Weber blieb für Vanessa Fudalla in der Kabine, Sjoeke Nüsken ersetzte Pauline Wimmer und Ivana Fuso kam für Doppeltorschützin Weidauer.

Die Joker treffen

Direkt nach der Halbzeit baute Güterslohs Pauline Berning die Führung auf 3:0 aus (46.). Nur wenige Minuten später erhöhte die eingewechselte Fudalla mit ihrem vierten Tor im zweiten Spiel auf 4:0 (59.). Bayern Münchens Leonie Köster gelang nur sechs Minuten später der Treffer zum 5:0. Wenige Minuten zuvor hatte Kösters Teamkollegin Laura Donhauser die Torschützin Berning ersetzt (62.). Den 6:0-Endstand markierte Gia Corley vom FC Bayern München (77.).

[dfb]